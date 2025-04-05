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Adıyaman'da 2 Bin 60 Yıllık Yapı

Araçla ulaşım olmadığı için çok az kişi ziyaret ediyor

  1. Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüs dikkat çekiyor.

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüs dikkat çekiyor.

  2. Tümülüs, yapısı ve bulunduğu konum itibariyle görenleri hayran bırakıyor. Dikilitaş Köyü'nün kayalık ve rakımı yüksek Kızıltepe bölgesinde bulunan Sesönk Tümülüsü'nde, içerisinde 3 niş bulunan mezar odasına merdivenle giriliyor.

    Tümülüs, yapısı ve bulunduğu konum itibariyle görenleri hayran bırakıyor. Dikilitaş Köyü'nün kayalık ve rakımı yüksek Kızıltepe bölgesinde bulunan Sesönk Tümülüsü'nde, içerisinde 3 niş bulunan mezar odasına merdivenle giriliyor.

  3. DOĞUSUNDA BULUNAN 2 ADET SÜTUN YIKILDI Oyulan ana kayanın üzerinde moloz taşlardan 7 metre yüksekliğinde, 30 metre çapında tümülüs bulunuyor. Diğer tümülüsler toprak ve küçük çakıl taşlarından oluşurken, Sesönk Tümülüsü büyük moloz taşlardan oluşuyor. Kuzey, Güney ve Doğu'sunda 6 sütun bulunan Sesönk Tümülüsü'nün doğusunda bulunan 2 adet sütun zaman içerisinde yıkıldı.

    DOĞUSUNDA BULUNAN 2 ADET SÜTUN YIKILDI Oyulan ana kayanın üzerinde moloz taşlardan 7 metre yüksekliğinde, 30 metre çapında tümülüs bulunuyor. Diğer tümülüsler toprak ve küçük çakıl taşlarından oluşurken, Sesönk Tümülüsü büyük moloz taşlardan oluşuyor. Kuzey, Güney ve Doğu'sunda 6 sütun bulunan Sesönk Tümülüsü'nün doğusunda bulunan 2 adet sütun zaman içerisinde yıkıldı.

  4. Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu bu önemli tarihi yapıyı, yüksek kayalık bir bölgede olması ve araç ulaşımının olmaması nedeniyle çok az kişi ziyaret ediyor.

    Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu bu önemli tarihi yapıyı, yüksek kayalık bir bölgede olması ve araç ulaşımının olmaması nedeniyle çok az kişi ziyaret ediyor.

  5. ''GENELDE TÜM YAPILARINI YÜKSEK YERE KURUYOR'' Tümülüsle ilgili bilgi veren Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Buradaki tümülüsün yüksekliği 7 metre ve bir kayaya oyulmuş şekilde, 3 niş içerisinde yer alan bir mezar. Bunun içerisine girilebiliyor şuan ve üst kısımlarında 7 metre moloz taşlardan yükselti oluşturulmuş. Buradaki Karakuş'a benzerliğinden dolayı Kommagenie Krallığının bir mezar yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 1. Antiochos'un oğlu Kral 2. Mithridatis, yani Milattan Önce 36-21 yılında gömüldüğü düşünülüyor. Buraya yaklaşık 20-25 dakika yürüyerek gelebiliyorsunuz. Çok bakir, yükseltisi yüksek bir alanda. Kommagene kralını biliyoruz. Genelde tüm yapılarını yüksek yerlere kuruyor" diye konuştu.

    ''GENELDE TÜM YAPILARINI YÜKSEK YERE KURUYOR'' Tümülüsle ilgili bilgi veren Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Buradaki tümülüsün yüksekliği 7 metre ve bir kayaya oyulmuş şekilde, 3 niş içerisinde yer alan bir mezar. Bunun içerisine girilebiliyor şuan ve üst kısımlarında 7 metre moloz taşlardan yükselti oluşturulmuş. Buradaki Karakuş'a benzerliğinden dolayı Kommagenie Krallığının bir mezar yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 1. Antiochos'un oğlu Kral 2. Mithridatis, yani Milattan Önce 36-21 yılında gömüldüğü düşünülüyor. Buraya yaklaşık 20-25 dakika yürüyerek gelebiliyorsunuz. Çok bakir, yükseltisi yüksek bir alanda. Kommagene kralını biliyoruz. Genelde tüm yapılarını yüksek yerlere kuruyor" diye konuştu.

5 Nisan 2025