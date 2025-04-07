Bu Cep Numarası Servet Kazandırdı
Sıradan bir numara değil!
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Günümüzde iletişimin vazgeçilmezi haline gelen cep telefonlarında, özel rakam dizilimlerine sahip numaralar giderek daha fazla ilgi görüyor. Özellikle dikkat çekici ve akılda kalıcı seri numaralar, kullanıcıların gözdesi haline gelmiş durumda. Son olarak, bu özel dizilime sahip bir cep telefonu numarası açık artırmaya çıkarıldı ve rekor fiyata alıcı buldu.
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Dubai, bu kez sıra dışı bir telefon numarasına ev sahipliği yaptı. Dubai?deki ultra zenginlerin ilgisini çeken bu özel SIM kart, rakamların peş peşe ve tekrar eden dizilimiyle dikkat çekiyor.
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ULTRA ZENGİNLERİN HOBİLERİ ARASINDA 0587777777 şeklindeki numara, yalnızca görsel uyumu ve akılda kalıcılığıyla değil, aynı zamanda statü simgesi olarak da tercih ediliyor.
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REKOR FİYATA ALICI BULDU Açık artırmaya çıkan özel rakam dizilimine sahip cep telefonu fiyatıyla numarası gündem oldu.Özel dizilime sahip bir SIM kart tam 871 bin dolara, yani yaklaşık 33 milyon TL?ye alıcı buldu. Böylece, dünyanın en pahalı cep telefonu numaralarından biri satılmış oldu.
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DUBAİ'DE NUMARALAR ADETA GÜÇ GÖSTERGESİ Dubai'de sadece özel dizilime sahip cep telefonu numaraları değil aynı zamanda araç plakalarında rekor fiyata satılıyor.
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Bu durum, adeta bir güç göstergesi olarak algılanıyor ve yüksek gelir grubuna sahip bireyler tarafından statü ve prestij simgesi olarak değerlendirilmekte.