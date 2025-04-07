Bu Cep Numarası Servet Kazandırdı

REKOR FİYATA ALICI BULDU Açık artırmaya çıkan özel rakam dizilimine sahip cep telefonu fiyatıyla numarası gündem oldu.Özel dizilime sahip bir SIM kart tam 871 bin dolara, yani yaklaşık 33 milyon TL?ye alıcı buldu. Böylece, dünyanın en pahalı cep telefonu numaralarından biri satılmış oldu.