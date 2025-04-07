Bahar Beklerken Kar Geliyor
AKOM ve Valilikten İstanbul'a uyarı
-
Bahar geldi ancak soğuk hava ülkeyi terk etmedi. Nisan ayının ikinci haftası sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak.
-
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
-
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Pazartesi-Cuma arasına dikkat çekerken, sıcaklıkların geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 10 derece düşüş göstereceğini ve kar yağışları olacağını söyledi.
-
Yurdun Batı ve yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı bekleniyor. Haftasonu ise sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
-
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
-
8 NİSAN SALI HAVA NASIL OLACAK?
-
9 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?
-
10 NİSAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?
-
11 NİSAN CUMA HAVA NASIL OLACAK?