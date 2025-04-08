Magnezyum Kaynaklarının En Güçlüsü
Ne kadar tüketmek gerekiyor?
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En lezzetli atıştırmalıklardan bazıları kuruyemişler ve çekirdekler de magnezyumla doludur.Çıtır bademlerden minik ayçiçeği çekirdeklerine kadar, bu doğal güç veren yiyecekler magnezyum seviyelerini kolayca artırabilirken diğer harika sağlık avantajları da sunar. İşte en iyi magnezyum açısından zengin kuruyemişler ve ne kadar tüketilmesi gerektiği
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BADEM Bademler magnezyumla doludur, sadece bir avuç badem yaklaşık 80 mg magnezyum sağlar. Ayrıca sağlıklı yağlar ve protein açısından da iyi bir doz sunarlar ve bu da onları gün boyunca enerji seviyelerini korumak için mükemmel bir atıştırmalık yapar. Bunları çiğ veya kavrulmuş olarak yemek en iyi seçenektir, ancak emilimi en üst düzeye çıkarmak için onları bir gece suda bekletmek daha iyidir. Bu, magnezyum emilimini engelleyebilen fitik asit varlığını azaltmaya yardımcı olur.
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KAJU Kaju fıstığı bir diğer harika magnezyum kaynağıdır. Yaklaşık 18 kaju fıstığı yaklaşık 82 mg magnezyum içerir. Kaju fıstığı sadece magnezyum açısından zengin değildir; aynı zamanda antioksidanlar ve kalp sağlığına yararlı yağlar açısından da zengindir. En etkili şekilde tadını çıkarmak için çiğ veya hafifçe kavrulmuş olarak tüketmek en iyisidir. Bunları meyvelerle eşleştirmek veya salatalara veya smoothielere eklemek, tadını iyileştirebilir ve vücudun magnezyum emilimini artırabilir.
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CEVİZLER Beyin güçlendirici özellikleriyle bilinen cevizler aynı zamanda magnezyum açısından da zengindir. Bir gram (yaklaşık 14 ceviz yarısı) yaklaşık 45 mg magnezyum sağlar. Magnezyumun yanı sıra, kalp sağlığı için harika olan omega-3 yağ asitleriyle doludur.
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KABAK ÇEKİRDEĞİ Genellikle göz ardı edilen kabak çekirdekleri magnezyumla doludur ve 30 gramında (küçük bir avuç) yaklaşık 150 mg sağlar. Bu çekirdekler çok yönlüdür ve atıştırmalık olarak yenebilir, salatalara serpilebilir veya smoothielere karıştırılabilir. Maksimum fayda için çiğ olarak yemeyi deneyin, çünkü yüksek sıcaklıklarda kavurmak besin değerlerinin bir kısmını azaltabilir.
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FINDIK Fındık sadece magnezyum açısından değil, aynı zamanda bir diğer temel mineral olan selenyum açısından da zengindir. Sadece bir avuç (yaklaşık 6 fındık) yaklaşık 107 mg magnezyum sağlar. Fındıklar çiğ veya hafifçe kavrulmuş olarak tüketildiğinde en iyisidir. Kalori açısından yoğun oldukları için, bunları ölçülü bir şekilde tüketmek önemlidir. Bunları karışık bir kuruyemiş karışımının parçası olarak tüketmek çeşitlilik sağlayabilir ve magnezyum alımını artırabilir.
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AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ Ayçiçeği çekirdekleri yaklaşık 1/4 fincan başına yaklaşık 91 mg magnezyum sunar. Ayrıca E vitamini ve sağlıklı yağlar açısından da zengindir. Ayçiçeği çekirdekleri herhangi bir diyete kolayca dahil edilebilir. Salatalara serpin veya atıştırmalık olarak tüketin. Besin değerlerini korumak için çiğ veya düşük sıcaklıklarda kavrulmuş olarak tüketmek en iyisidir.
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Magnezyum, kas ve sinir fonksiyonunu düzenlemede, sabit bir kalp ritmini korumada ve bağışıklık sağlığını desteklemede önemli bir rol oynar. Magnezyum eksikliği kas kramplarına, yorgunluğa ve hatta osteoporoz veya kalp hastalığı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Diyete magnezyum açısından zengin kuruyemişler ve tohumlar eklemek, günlük magnezyum ihtiyacını karşılamanın doğal ve lezzetli bir yolunu sunarken aynı zamanda kalp sağlığının iyileştirilmesi, daha iyi uyku ve stres seviyelerinin azaltılması gibi diğer sağlık yararları da sunar.