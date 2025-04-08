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Bluesky Nedir, Nasıl Üye Olunur?

Twitter'e (X) rakip oldu

  1. Elon Musk?ın Twitter?ı (yeni adıyla X) satın almasının ardından platformda yaşanan değişiklikler, kullanıcıların alternatif sosyal medya uygulamalarına yönelmesine neden oldu. Bu alternatiflerden biri de, son dönemde adından sıkça söz ettiren Bluesky. Peki, Bluesky tam olarak nedir? Nasıl çalışır? Üye olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

    Elon Musk?ın Twitter?ı (yeni adıyla X) satın almasının ardından platformda yaşanan değişiklikler, kullanıcıların alternatif sosyal medya uygulamalarına yönelmesine neden oldu. Bu alternatiflerden biri de, son dönemde adından sıkça söz ettiren Bluesky. Peki, Bluesky tam olarak nedir? Nasıl çalışır? Üye olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

  2. BLUESKY NEDİR? Bluesky, Twitter?ın eski CEO?su Jack Dorsey tarafından desteklenen, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çeken bir sosyal medya platformudur. Amacı, kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamak ve algoritmik şeffaflığı teşvik etmektir. Platform, tıpkı Twitter gibi kısa metin tabanlı paylaşımlar (postlar) yapmaya izin verir. Ancak Bluesky?ın asıl farkı, AT Protocol adlı açık kaynaklı bir protokol üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bu sayede farklı uygulamalar, bu protokol üzerinden birbirine bağlanabilir ve kullanıcılar platformlar arasında özgürce geçiş yapabilir.

    BLUESKY NEDİR? Bluesky, Twitter?ın eski CEO?su Jack Dorsey tarafından desteklenen, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çeken bir sosyal medya platformudur. Amacı, kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamak ve algoritmik şeffaflığı teşvik etmektir. Platform, tıpkı Twitter gibi kısa metin tabanlı paylaşımlar (postlar) yapmaya izin verir. Ancak Bluesky?ın asıl farkı, AT Protocol adlı açık kaynaklı bir protokol üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bu sayede farklı uygulamalar, bu protokol üzerinden birbirine bağlanabilir ve kullanıcılar platformlar arasında özgürce geçiş yapabilir.

  3. BLUESKY ÖZELLİKLERİ Merkeziyetsizlik: Kullanıcı verileri tek bir şirketin kontrolünde değil. Kronolojik akış: Algoritmalarla karışmayan saf zaman akışı. Kullanıcı kontrolü: Kendi algoritmanızı veya filtre sisteminizi seçme özgürlüğü. Daha temiz arayüz: Reklamlar ve karmaşık öneri sistemleri olmadan sade bir deneyim.

    BLUESKY ÖZELLİKLERİ Merkeziyetsizlik: Kullanıcı verileri tek bir şirketin kontrolünde değil. Kronolojik akış: Algoritmalarla karışmayan saf zaman akışı. Kullanıcı kontrolü: Kendi algoritmanızı veya filtre sisteminizi seçme özgürlüğü. Daha temiz arayüz: Reklamlar ve karmaşık öneri sistemleri olmadan sade bir deneyim.

  4. BLUESKY'A NASIL ÜYE OLUNUR? Başlangıçta sadece davetiye sistemiyle çalışan Bluesky, artık herkesin üye olabileceği bir hale geldi. Üye olmak için: Web Sitesine Girin: https://bsky.app adresine gidin. ?Join? ya da ?Sign up? seçeneğine tıklayın. E-posta adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek kayıt işlemini tamamlayın. Giriş yaptıktan sonra profilinizi oluşturabilir, takip etmek istediğiniz kullanıcıları arayabilir ve paylaşım yapmaya başlayabilirsiniz.

    BLUESKY'A NASIL ÜYE OLUNUR? Başlangıçta sadece davetiye sistemiyle çalışan Bluesky, artık herkesin üye olabileceği bir hale geldi. Üye olmak için: Web Sitesine Girin: https://bsky.app adresine gidin. ?Join? ya da ?Sign up? seçeneğine tıklayın. E-posta adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek kayıt işlemini tamamlayın. Giriş yaptıktan sonra profilinizi oluşturabilir, takip etmek istediğiniz kullanıcıları arayabilir ve paylaşım yapmaya başlayabilirsiniz.

8 Nisan 2025