Bluesky Nedir, Nasıl Üye Olunur?

Elon Musk?ın Twitter?ı (yeni adıyla X) satın almasının ardından platformda yaşanan değişiklikler, kullanıcıların alternatif sosyal medya uygulamalarına yönelmesine neden oldu. Bu alternatiflerden biri de, son dönemde adından sıkça söz ettiren Bluesky. Peki, Bluesky tam olarak nedir? Nasıl çalışır? Üye olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...