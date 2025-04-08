Her Sabah Poğaça Tüketenler Dikkat!
Poğaçanın zararları say say bitmiyor
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Peynirlisinden patateslisine, dereotlusundan zeytinlisine kadar pek çok seçeneği bulunan poğaçalar, sabah saatlerinin vazgeçilmezi. Ancak ufak bir ısırık poğaça bile sağlığınızın en büyük düşmanı haline gelebilir. Peki poğaçanın zararları nelerdir? Poğaça kaç kalori? İşte poğaça sevenleri poğaça yemekten vazgeçirecek sebepler...
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Şehir hayatının yoğun temposunda güne başlarken genellikle kahvaltı yapacak zaman bulmakta zorlanıyoruz. Hem pratik hem de ayak üstü atıştırabileceğimiz yiyecekler bu noktada bize büyük kolaylık sağlıyor.
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Özellikle çocukların beslenme çantasında büyük rol oynayan poğaça, pek çok çeşidiyle her damak zevkine hitap ediyor.
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Ancak bayılarak tükettiğimiz poğaçalar sağlığımızı tehdit eden en büyük düşmanlardan biri. Birçok hastalığa zemin oluşturan poğaçaların zararları saymakla bitmiyor. İşte leziz tadıyla kahvaltıların olmazsa olmazı poğaçaların zararları...
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KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR Yumurta, un, tuz, yoğurt derken pek çok malzemeyle evimizde leziz poğaçalar yapabiliyoruz. Ancak pastane ve fırın gibi yerlerden aldığımız poğaçaların neredeyse hepsinde bol miktarda margarin kullanılıyor. Yağlar arasında en yüksek derecede zararlı olan yağ grubunda yer alan margarin kalp ve damar sağlığında ölümcül bir rol üstleniyor.
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Bol miktarda margarinin yer aldığı poğaçaları özellikle sabah saatlerinde tüketmeniz kalbinizin yorulmasına sebep olur. Bu durum zaman içerisinde tüm vücuda etki ederek damarların tıkanmasını beraberinde getirebilir.
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MİDE PROBLEMLERİ OLUŞTURUR Sabah mutlulukla yediğiniz bir poğaça tüm gününüzü zehire çevirebilir. Midesi hassas olan kişilerin özellikle tüketmemesi gereken sıcak poğaçalar kısa sürede mide yanması ve ağrı dolu bir gün geçirmenize neden olabilir.
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BAĞIRSAK SİSTEMİNİZ ZARAR GÖREBİLİR Tüm vücuda kısa sürede zarar verebilen poğaça sık tüketildiğinde tuvalete çıkmanızı engelleyebilir. Bağırsak sisteminin yavaşlamasında büyük etken oluşturan poğaçalardan özellikle sade olanları tüketmemeniz oldukça önemli.
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YÜKSEK KOLESTROLE NEDEN OLUR İçerisinde bol miktarda margarin barındıran poğaça, kroner kalp rahatsızlığına yakalanma olasılığını arttırır ve LDL denilen kolesterolün yükselmesine sebep olur.
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ÇOCUK SAĞLIĞININ EN BÜYÜK DÜŞMANI Büyüme döneminde olan çocukların beslenme sürecinde her besin dikkatli bir şekilde kontrolden geçirilmeli. Bu noktada çocuklarınıza poğaça yedirmeden önce bir kez daha düşünmelisiniz çünkü poğaça ve börek gibi yiyecekler çocuklarda hiperaktive ve dikkat eksikliğine sebep olmaktadır.
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FAZLA KİLO ALMANIZIN ASIL SEBEBİ OLABİLİR Yalnızca bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu göz önünde bulundurursak sizin bu kaloriyi yakmak için yapmanız gereken şey 7 bin 500 tempolu adım olacaktır. İçerisinde çok fazla yağ barındıran poğaçayı 2 ay boyunca düzenli olarak yerseniz 2.5 kilo yağ kütlesine de bu sürede merhaba diyebilirsiniz.
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Eğer tüm maddeler kulağa ürkütücü geliyorsa kahvaltı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz için bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Unutmayın sağlığımız sahip olduğumuz en değerli hediyemiz!