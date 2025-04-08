Her Sabah Poğaça Tüketenler Dikkat!

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR Yumurta, un, tuz, yoğurt derken pek çok malzemeyle evimizde leziz poğaçalar yapabiliyoruz. Ancak pastane ve fırın gibi yerlerden aldığımız poğaçaların neredeyse hepsinde bol miktarda margarin kullanılıyor. Yağlar arasında en yüksek derecede zararlı olan yağ grubunda yer alan margarin kalp ve damar sağlığında ölümcül bir rol üstleniyor.