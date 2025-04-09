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Karaciğer Kanseri İşareti Olabilir

Uzmanı ciltte ortaya çıkan belirtilerini açıkladı

  1. Yorgunluk, karın ağrısı, ateş ve sarılık gibi yaygın karaciğer sorunları belirtilerinin yanı sıra, bazı daha az dikkat çeken cilt problemleri de karaciğerin işlev bozukluğunun habercisi olabilir.

    Yorgunluk, karın ağrısı, ateş ve sarılık gibi yaygın karaciğer sorunları belirtilerinin yanı sıra, bazı daha az dikkat çeken cilt problemleri de karaciğerin işlev bozukluğunun habercisi olabilir.

  2. Fonksiyonel tıp uzmanı Dr. Jaban Moore, karaciğerin işlev bozukluğunun ciltte ortaya çıkan beklenmedik belirtileri konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Moore, karaciğerin sağlıklı çalışmadığını gösteren yaygın ancak çoğu zaman gözden kaçan cilt semptomlarını paylaştı.

    Fonksiyonel tıp uzmanı Dr. Jaban Moore, karaciğerin işlev bozukluğunun ciltte ortaya çıkan beklenmedik belirtileri konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Moore, karaciğerin sağlıklı çalışmadığını gösteren yaygın ancak çoğu zaman gözden kaçan cilt semptomlarını paylaştı.

  3. Dr. Moore, Instagram'da paylaştığı videoda, "Safra akışı yavaşladığında, karaciğer aşırı yükleniyor, hormonlar dengesizleşiyor ve toksinler birikiyor; bu da gözle görülür cilt semptomlarına yol açabiliyor." diyerek bu semptomlara dikkat çekti.

    Dr. Moore, Instagram'da paylaştığı videoda, "Safra akışı yavaşladığında, karaciğer aşırı yükleniyor, hormonlar dengesizleşiyor ve toksinler birikiyor; bu da gözle görülür cilt semptomlarına yol açabiliyor." diyerek bu semptomlara dikkat çekti.

  4. DERMATİT VE DÖKÜNTÜLER Karaciğer toksisitesi, vücudun B2 vitamini ve çinko gibi besinleri yeterince emememesine yol açabilir. 2022 yılında Nutrients Journal'da yayımlanan bir incelemeye göre, çinko eksikliği, ağız çevresindeki kızarıklık, iltihaplanma ve döküntüye neden olan dermatite yol açabilir. Dr. Moore, yüzdeki dermatit ile ilgili olarak, karaciğerin işlevini yerine getirebilmesi için B2 vitamini ve çinko gibi besinlere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

    DERMATİT VE DÖKÜNTÜLER Karaciğer toksisitesi, vücudun B2 vitamini ve çinko gibi besinleri yeterince emememesine yol açabilir. 2022 yılında Nutrients Journal'da yayımlanan bir incelemeye göre, çinko eksikliği, ağız çevresindeki kızarıklık, iltihaplanma ve döküntüye neden olan dermatite yol açabilir. Dr. Moore, yüzdeki dermatit ile ilgili olarak, karaciğerin işlevini yerine getirebilmesi için B2 vitamini ve çinko gibi besinlere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

  5. KAN DAMARLARINDAKİ GENİŞLEMELER Göğüs, karın, yüz veya kaburgalarda görülen genişlemiş kan damarları, karaciğer fonksiyon bozukluğunun ilk belirtilerinden biridir. Karaciğerin kanın kimyasını temizleyerek düzenleme görevini üstlendiği için, karaciğer sorunları kan basıncında dengesizliklere yol açabiliyor. Bu durum, ciltte kırmızı veya mavi çizgiler şeklinde görülen örümcek damarlarına (teleanjiektazi) neden olabilir. Örümcek damarları, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) erken belirtisi de olabilir.

    KAN DAMARLARINDAKİ GENİŞLEMELER Göğüs, karın, yüz veya kaburgalarda görülen genişlemiş kan damarları, karaciğer fonksiyon bozukluğunun ilk belirtilerinden biridir. Karaciğerin kanın kimyasını temizleyerek düzenleme görevini üstlendiği için, karaciğer sorunları kan basıncında dengesizliklere yol açabiliyor. Bu durum, ciltte kırmızı veya mavi çizgiler şeklinde görülen örümcek damarlarına (teleanjiektazi) neden olabilir. Örümcek damarları, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) erken belirtisi de olabilir.

  6. KAŞINTI VE KOYULAŞMIŞ CİLT Hasar gören bir karaciğer, toksinleri ve safrayı işlemekte zorlanabilir, bu da safra tuzlarının vücutta birikmesine yol açar. Bu durum, sinirlerde tahrişe ve vücudun her yerinde kaşıntıya neden olabilir. Dr. Moore, kaşıntı bölgesinin kaşınmaması gerektiğini çünkü bu durumun tahrişi artırarak durumu kötüleştirebileceğini belirtiyor. Kaşıntının şiddetine bağlı olarak, tedavi seçenekleri arasında hafif sabunlar ve reçeteli ilaçlar yer alabilir.

    KAŞINTI VE KOYULAŞMIŞ CİLT Hasar gören bir karaciğer, toksinleri ve safrayı işlemekte zorlanabilir, bu da safra tuzlarının vücutta birikmesine yol açar. Bu durum, sinirlerde tahrişe ve vücudun her yerinde kaşıntıya neden olabilir. Dr. Moore, kaşıntı bölgesinin kaşınmaması gerektiğini çünkü bu durumun tahrişi artırarak durumu kötüleştirebileceğini belirtiyor. Kaşıntının şiddetine bağlı olarak, tedavi seçenekleri arasında hafif sabunlar ve reçeteli ilaçlar yer alabilir.

  7. KOYU CİLT LEKELERİ Karaciğerde yağ birikimi, akantozis nigrikans adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu rahatsızlık, boyun ve koltuk altı gibi vücut kıvrımlarında koyu renkli, kadifemsi deri lekeleri oluşturur. Ayrıca, karaciğerdeki yağ birikimi insülin direncine yol açarak, glikoz ve insülini işleme yeteneğini bozabilir. Aşırı insülin üretimi, deri hücrelerinin büyümesini hızlandırarak cildin kalınlaşmasına ve koyulaşmasına neden olabilir.

    KOYU CİLT LEKELERİ Karaciğerde yağ birikimi, akantozis nigrikans adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu rahatsızlık, boyun ve koltuk altı gibi vücut kıvrımlarında koyu renkli, kadifemsi deri lekeleri oluşturur. Ayrıca, karaciğerdeki yağ birikimi insülin direncine yol açarak, glikoz ve insülini işleme yeteneğini bozabilir. Aşırı insülin üretimi, deri hücrelerinin büyümesini hızlandırarak cildin kalınlaşmasına ve koyulaşmasına neden olabilir.

  8. GÜL HASTALIĞI (Rosacea) Gül hastalığı, ciltte kızarıklık ve küçük şişliklere yol açan bir rahatsızlıktır. Bu durum, doğrudan karaciğer toksisitesine bağlı olmasa da, yağlı karaciğer hastalıklarıyla ilişkilendirilmektedir. Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde hasara ve iltihaplanmaya neden olabilir. Dr. Moore, Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin 2017 tarihli bir makalesinde rosaceanın karaciğer fonksiyon bozukluğunun bir göstergesi olabileceğini belirtmiştir, ancak bu hastalığa sahip kişilerin mutlaka karaciğer sorunları yaşadığı anlamına gelmediğini de eklemektedir. Karaciğer, vücudun toksinlerden arındırılmasında hayati bir rol oynar. Ancak, karaciğer fonksiyonlarındaki aksaklıklar ciltte farklı şekillerde kendini gösterebilir. Dr. Moore'un önerisi, bu tür belirtileri fark edenlerin bir sağlık uzmanına başvurarak erken teşhis almasıdır.

    GÜL HASTALIĞI (Rosacea) Gül hastalığı, ciltte kızarıklık ve küçük şişliklere yol açan bir rahatsızlıktır. Bu durum, doğrudan karaciğer toksisitesine bağlı olmasa da, yağlı karaciğer hastalıklarıyla ilişkilendirilmektedir. Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde hasara ve iltihaplanmaya neden olabilir. Dr. Moore, Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin 2017 tarihli bir makalesinde rosaceanın karaciğer fonksiyon bozukluğunun bir göstergesi olabileceğini belirtmiştir, ancak bu hastalığa sahip kişilerin mutlaka karaciğer sorunları yaşadığı anlamına gelmediğini de eklemektedir. Karaciğer, vücudun toksinlerden arındırılmasında hayati bir rol oynar. Ancak, karaciğer fonksiyonlarındaki aksaklıklar ciltte farklı şekillerde kendini gösterebilir. Dr. Moore'un önerisi, bu tür belirtileri fark edenlerin bir sağlık uzmanına başvurarak erken teşhis almasıdır.

9 Nisan 2025