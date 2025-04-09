Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler 2025

Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Mahir Polat'a 'Konutu Terk Etmeme' Şartıyla Tahliye
Mahir Polat'a 'Konutu Terk Etmeme' Şartıyla Tahliye
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak

Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler 2025

Vizesiz seyahat edilecek ülkelerin tam listesi ve oturum süreleri

  1. Seyahat planlarken ilk dikkat edilmesi gereken konulardan biri vize prosedürleri. Vize masrafı, zaman kaybı ve belge hazırlığı gibi işlemler seyahat hevesini kırabiliyor. Bu yüzden vizesiz gidilebilen ülkeler, hem tatilciler hem de sık seyahat eden iş insanları için büyük avantaj sağlıyor.

    Seyahat planlarken ilk dikkat edilmesi gereken konulardan biri vize prosedürleri. Vize masrafı, zaman kaybı ve belge hazırlığı gibi işlemler seyahat hevesini kırabiliyor. Bu yüzden vizesiz gidilebilen ülkeler, hem tatilciler hem de sık seyahat eden iş insanları için büyük avantaj sağlıyor.

  2. VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER 2025 Vizesiz seyahat, ülkeye giriş garantisi anlamına gelmez fakat kolay seyahat için en önemli prosedürler arasında yer alır. Pasaport süresinin geçerliliği, dönüş bileti, otel rezervasyonu ve finansal yeterlilik gibi belgeler girişte sorulabilir. Ayrıca ülkelerin vize politikaları zamanla değişebildiği için seyahatten önce resmi kaynaklardan güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir. İşte Türk vatandaşlarının 2025 yılında vizesiz seyahat edebileceği ülkeler;

    VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER 2025 Vizesiz seyahat, ülkeye giriş garantisi anlamına gelmez fakat kolay seyahat için en önemli prosedürler arasında yer alır. Pasaport süresinin geçerliliği, dönüş bileti, otel rezervasyonu ve finansal yeterlilik gibi belgeler girişte sorulabilir. Ayrıca ülkelerin vize politikaları zamanla değişebildiği için seyahatten önce resmi kaynaklardan güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir. İşte Türk vatandaşlarının 2025 yılında vizesiz seyahat edebileceği ülkeler;

  3. AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Arnavutluk ? 90 gün Bosna-Hersek ? 90 gün Karadağ ? 90 gün (180 gün içinde) Kosova ? 90 gün Makedonya ? 90 gün Sırbistan ? 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak) Ukrayna ? 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün) Moldova ? 90 gün (kimlikle giriş imkânı)

    AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Arnavutluk ? 90 gün Bosna-Hersek ? 90 gün Karadağ ? 90 gün (180 gün içinde) Kosova ? 90 gün Makedonya ? 90 gün Sırbistan ? 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak) Ukrayna ? 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün) Moldova ? 90 gün (kimlikle giriş imkânı)

  4. ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Gürcistan ? 1 yıl (kimlikle giriş) Azerbaycan ? 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle) Kazakistan ? 30 gün Kırgızistan ? Süresiz (kimlikle giriş) Özbekistan ? 30 gün Tayland ? 30 gün Güney Kore ? 90 gün Endonezya ? 30 gün Filipinler ? 30 gün Japonya ? 90 gün Maldivler ? 30 gün (kapı vizesi) Sri Lanka ? e-vize ile kolay giriş Nepal ? Kapıda vize

    ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Gürcistan ? 1 yıl (kimlikle giriş) Azerbaycan ? 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle) Kazakistan ? 30 gün Kırgızistan ? Süresiz (kimlikle giriş) Özbekistan ? 30 gün Tayland ? 30 gün Güney Kore ? 90 gün Endonezya ? 30 gün Filipinler ? 30 gün Japonya ? 90 gün Maldivler ? 30 gün (kapı vizesi) Sri Lanka ? e-vize ile kolay giriş Nepal ? Kapıda vize

  5. ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT Katar ? 30 gün Bahreyn ? Kapıda vize (15 gün) Lübnan ? 90 gün Ürdün ? 90 gün Filistin ? Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir Irak ? Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) ? Sınırlı süreli vizesiz giriş

    ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT Katar ? 30 gün Bahreyn ? Kapıda vize (15 gün) Lübnan ? 90 gün Ürdün ? 90 gün Filistin ? Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir Irak ? Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) ? Sınırlı süreli vizesiz giriş

  6. AFRİKA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Fas ? 90 gün Tunus ? 90 gün Güney Afrika Cumhuriyeti ? 30 gün (kapı vizesi veya online vize) Seyşeller ? Seyahat belgesiyle giriş Kenya ? E-vize Madagaskar ? Kapıda vize

    AFRİKA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Fas ? 90 gün Tunus ? 90 gün Güney Afrika Cumhuriyeti ? 30 gün (kapı vizesi veya online vize) Seyşeller ? Seyahat belgesiyle giriş Kenya ? E-vize Madagaskar ? Kapıda vize

  7. AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Arjantin ? 90 gün Brezilya ? 90 gün Şili ? 90 gün Kolombiya ? 90 gün Ekvador ? 90 gün Venezuela ? 90 gün Uruguay ? 90 gün Paraguay ? 90 gün Peru ? 90 gün Bolivya ? Kapıda vize

    AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Arjantin ? 90 gün Brezilya ? 90 gün Şili ? 90 gün Kolombiya ? 90 gün Ekvador ? 90 gün Venezuela ? 90 gün Uruguay ? 90 gün Paraguay ? 90 gün Peru ? 90 gün Bolivya ? Kapıda vize

  8. KARAYİPLER VE OKYANUSYA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Dominika ? 21 gün Saint Kitts ve Nevis ? 90 gün Antigua ve Barbuda ? 180 gün Barbados ? 90 gün Saint Lucia ? 42 gün Fiji ? 120 gün

    KARAYİPLER VE OKYANUSYA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Dominika ? 21 gün Saint Kitts ve Nevis ? 90 gün Antigua ve Barbuda ? 180 gün Barbados ? 90 gün Saint Lucia ? 42 gün Fiji ? 120 gün

  9. KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Bazı ülkeler pasaport yerine yalnızca yeni tip kimlik kartı ile girişe izin veriyor: Gürcistan Ukrayna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Moldova Azerbaycan Kırgızistan (bazı durumlarda)

    KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Bazı ülkeler pasaport yerine yalnızca yeni tip kimlik kartı ile girişe izin veriyor: Gürcistan Ukrayna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Moldova Azerbaycan Kırgızistan (bazı durumlarda)

9 Nisan 2025