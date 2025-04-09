Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler 2025
Vizesiz seyahat edilecek ülkelerin tam listesi ve oturum süreleri
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Seyahat planlarken ilk dikkat edilmesi gereken konulardan biri vize prosedürleri. Vize masrafı, zaman kaybı ve belge hazırlığı gibi işlemler seyahat hevesini kırabiliyor. Bu yüzden vizesiz gidilebilen ülkeler, hem tatilciler hem de sık seyahat eden iş insanları için büyük avantaj sağlıyor.
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VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER 2025 Vizesiz seyahat, ülkeye giriş garantisi anlamına gelmez fakat kolay seyahat için en önemli prosedürler arasında yer alır. Pasaport süresinin geçerliliği, dönüş bileti, otel rezervasyonu ve finansal yeterlilik gibi belgeler girişte sorulabilir. Ayrıca ülkelerin vize politikaları zamanla değişebildiği için seyahatten önce resmi kaynaklardan güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir. İşte Türk vatandaşlarının 2025 yılında vizesiz seyahat edebileceği ülkeler;
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AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Arnavutluk ? 90 gün Bosna-Hersek ? 90 gün Karadağ ? 90 gün (180 gün içinde) Kosova ? 90 gün Makedonya ? 90 gün Sırbistan ? 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak) Ukrayna ? 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün) Moldova ? 90 gün (kimlikle giriş imkânı)
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ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Gürcistan ? 1 yıl (kimlikle giriş) Azerbaycan ? 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle) Kazakistan ? 30 gün Kırgızistan ? Süresiz (kimlikle giriş) Özbekistan ? 30 gün Tayland ? 30 gün Güney Kore ? 90 gün Endonezya ? 30 gün Filipinler ? 30 gün Japonya ? 90 gün Maldivler ? 30 gün (kapı vizesi) Sri Lanka ? e-vize ile kolay giriş Nepal ? Kapıda vize
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ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT Katar ? 30 gün Bahreyn ? Kapıda vize (15 gün) Lübnan ? 90 gün Ürdün ? 90 gün Filistin ? Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir Irak ? Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) ? Sınırlı süreli vizesiz giriş
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AFRİKA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Fas ? 90 gün Tunus ? 90 gün Güney Afrika Cumhuriyeti ? 30 gün (kapı vizesi veya online vize) Seyşeller ? Seyahat belgesiyle giriş Kenya ? E-vize Madagaskar ? Kapıda vize
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AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Arjantin ? 90 gün Brezilya ? 90 gün Şili ? 90 gün Kolombiya ? 90 gün Ekvador ? 90 gün Venezuela ? 90 gün Uruguay ? 90 gün Paraguay ? 90 gün Peru ? 90 gün Bolivya ? Kapıda vize
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KARAYİPLER VE OKYANUSYA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Dominika ? 21 gün Saint Kitts ve Nevis ? 90 gün Antigua ve Barbuda ? 180 gün Barbados ? 90 gün Saint Lucia ? 42 gün Fiji ? 120 gün
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KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Bazı ülkeler pasaport yerine yalnızca yeni tip kimlik kartı ile girişe izin veriyor: Gürcistan Ukrayna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Moldova Azerbaycan Kırgızistan (bazı durumlarda)