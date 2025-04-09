Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler 2025

Seyahat planlarken ilk dikkat edilmesi gereken konulardan biri vize prosedürleri. Vize masrafı, zaman kaybı ve belge hazırlığı gibi işlemler seyahat hevesini kırabiliyor. Bu yüzden vizesiz gidilebilen ülkeler, hem tatilciler hem de sık seyahat eden iş insanları için büyük avantaj sağlıyor.