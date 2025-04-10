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Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Ülkeler 2025

Türkiye kaçıncı sırada?

  1. Global internet hızı ölçüm platformu Speedtest by Ookla?nın 2025 verilerine göre, Türkiye'nin ortalama sabit genişbant internet hızındaki sıralaması belli oldu. Son yıllarda dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına olan ihtiyaç daha da arttı. Türkiye'de pek çok kullanıcı hâlâ düşük hız, yüksek ping ve kesintiler nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Peki, dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri kimler? Türkiye kaçıncı sırada?

    Global internet hızı ölçüm platformu Speedtest by Ookla?nın 2025 verilerine göre, Türkiye'nin ortalama sabit genişbant internet hızındaki sıralaması belli oldu. Son yıllarda dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına olan ihtiyaç daha da arttı. Türkiye'de pek çok kullanıcı hâlâ düşük hız, yüksek ping ve kesintiler nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Peki, dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri kimler? Türkiye kaçıncı sırada?

  2. DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİNE SAHİP ÜLKELER Türkiye, son yıllarda internet altyapısında önemli adımlar attı. Ancak rakip ülkelerle kıyaslandığında hâlâ istenilenin uzağında yer alıyor. İşte dünyanın en hızlı internetine sahip 20 ülke ve Türkiye'nin global sıralamadaki yeri;

    DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİNE SAHİP ÜLKELER Türkiye, son yıllarda internet altyapısında önemli adımlar attı. Ancak rakip ülkelerle kıyaslandığında hâlâ istenilenin uzağında yer alıyor. İşte dünyanın en hızlı internetine sahip 20 ülke ve Türkiye'nin global sıralamadaki yeri;

  3. 1- Singapur 345,33 Mps

    1- Singapur 345,33 Mps

  4. 2- Birleşik Arap Emirlikleri 313,55 Mps

    2- Birleşik Arap Emirlikleri 313,55 Mps

  5. 3- Hong Kong (SAR) 312,48 Mps

    3- Hong Kong (SAR) 312,48 Mps

  6. 4- İzlanda 295,55

    4- İzlanda 295,55

  7. 5- Fransa 290,75

    5- Fransa 290,75

  8. 6- Amerika Birleşik Devletleri 279,93

    6- Amerika Birleşik Devletleri 279,93

  9. 7- Şili 279,53

    7- Şili 279,53

  10. 8- Danimarka 254,75

    8- Danimarka 254,75

  11. 9- İspanya 247,94

    9- İspanya 247,94

  12. 10- İsviçre 245,39

    10- İsviçre 245,39

  13. 11- Çin 244,67

    11- Çin 244,67

  14. 12- Tayland 238,41

    12- Tayland 238,41

  15. 13- Kanada 237,86

    13- Kanada 237,86

  16. 14- Romanya 237,61

    14- Romanya 237,61

  17. 15- Makao (SAR) 232,74

    15- Makao (SAR) 232,74

  18. 16- İsrail 229,65

    16- İsrail 229,65

  19. 17- Tayvan 226,37

    17- Tayvan 226,37

  20. 18- Japonya 217,11

    18- Japonya 217,11

  21. 19- Macaristan 215,30

    19- Macaristan 215,30

  22. 20- Portekiz 207,95

    20- Portekiz 207,95

  23. TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Speedtest tarafından paylaşılan güncel küresel internet hızı raporu, hem mobil hem de sabit geniş bant internet hızlarını kapsıyor. Verilere göre: Geniş bant internet hızında Türkiye, ortalama 50,71 Mbps ile 101. sırada yer alıyor. Mobil internet kategorisinde ise ortalama 66,39 Mbps hızla 60. sıraya yerleşmiş durumda.

    TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Speedtest tarafından paylaşılan güncel küresel internet hızı raporu, hem mobil hem de sabit geniş bant internet hızlarını kapsıyor. Verilere göre: Geniş bant internet hızında Türkiye, ortalama 50,71 Mbps ile 101. sırada yer alıyor. Mobil internet kategorisinde ise ortalama 66,39 Mbps hızla 60. sıraya yerleşmiş durumda.

10 Nisan 2025