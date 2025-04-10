Yağ Yemeyi Bıraktığınızda Vücudunuzda Ne Olur?

Şimdi, tamamen yağsız beslendiğinizi hayal edelim. Yemeklik yağ yok, sos yok, kızarmış hiçbir şey yok. Ne olur? İki hafta boyunca tüm yağları diyetinizden çıkarmak sindirim ve metabolizma üzerinde birkaç kısa vadeli etkiye yol açabilir. Yağlar, yağda çözünen vitaminleri (A, D, E, K) emen temel yağ asitleri sağlar. Bunların yokluğu besin emilimini bozabilir ve potansiyel olarak bağırsak hareketliliğinin değişmesi nedeniyle şişkinlik veya kabızlık gibi eksikliklere ve sindirim rahatsızlıklarına yol açabilir. Çoğu insanın yağ kullanmayı bıraktığında fark ettiği ilk şey kilo kaybıdır. Neden? Yağ kalori açısından yoğundur. Raporlara göre, bir yemek kaşığı yağ yaklaşık 120 kaloriye eşittir ve düzenli olarak sote yapıyor, kızartıyor veya salata sosu yapıyorsanız bu hızla artar.