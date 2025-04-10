Yağ Yemeyi Bıraktığınızda Vücudunuzda Ne Olur?
Sandığınız gibi olmayabilir
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Çok fazla yağ atardamarlarınızı tıkar. Kilo alımına yol açar. Kalori doludur. Ve bunların hepsi biraz doğruluk payı taşıyabilir. Peki beslenmenizden yağı çıkardığınızda ne olur? Vücudunuzun yağa ihtiyacı vardır. Evet, kilo vermeye çalışıyor olsanız bile. Sağlıklı yağlar, A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimine yardımcı olur, hormon üretiminde rol oynar, cildinizi esnek ve beyninizi keskin tutar ve enerji sağlar; özellikle düşük karbonhidratlı veya aktif diyet yapan kişiler için. Ancak tüm yağlar eşit yaratılmamıştır. Soğuk sıkım zeytinyağı ile yoğun şekilde rafine edilmiş yağlar arasında dünya kadar fark vardır.
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Şimdi, tamamen yağsız beslendiğinizi hayal edelim. Yemeklik yağ yok, sos yok, kızarmış hiçbir şey yok. Ne olur? İki hafta boyunca tüm yağları diyetinizden çıkarmak sindirim ve metabolizma üzerinde birkaç kısa vadeli etkiye yol açabilir. Yağlar, yağda çözünen vitaminleri (A, D, E, K) emen temel yağ asitleri sağlar. Bunların yokluğu besin emilimini bozabilir ve potansiyel olarak bağırsak hareketliliğinin değişmesi nedeniyle şişkinlik veya kabızlık gibi eksikliklere ve sindirim rahatsızlıklarına yol açabilir. Çoğu insanın yağ kullanmayı bıraktığında fark ettiği ilk şey kilo kaybıdır. Neden? Yağ kalori açısından yoğundur. Raporlara göre, bir yemek kaşığı yağ yaklaşık 120 kaloriye eşittir ve düzenli olarak sote yapıyor, kızartıyor veya salata sosu yapıyorsanız bu hızla artar.
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Yağ tüketimini azaltmak genel kalori alımınızı azaltır ve bu da birkaç kilo vermenize yol açabilir; özellikle de daha önce bolca yağ kullanıyorsanız. Ancak kilo kaybı her zaman yağ kaybı anlamına gelmez. Dengeli öğünler yemiyorsanız su ağırlığınızı veya kas kütlenizi de kaybedebilirsiniz. Yağ, yiyeceklerin tadını güzelleştirir. Dokuyu, aromayı ve sıcak, ev yapımı bir yemek yedikten sonra aldığınız o doyurucu hissi artırır. Yağ olmadan, yiyecekler kuru veya eksik hissedilebilir. Kendinizi tok hissetmek için daha büyük porsiyonlarda karbonhidrat tüketebilirsiniz ve bu zamanla ters tepebilir. Yağsız besleniyorsanız, püf noktası, lezzetten ödün vermeden yemek pişirmeyi öğrenmektir; baharatlar, yavaş pişirme, kavurma ve fındık, çekirdek veya avokado gibi tam gıdalardan elde edilen sağlıklı yağlar kullanın.
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YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLERİ KAÇIRMA RİSKİNİZ VAR Yağ yemeyi bıraktığınızda, belirli vitaminleri emme yeteneğiniz etkilenebilir. A, D, E ve K vitaminlerinin düzgün bir şekilde emilebilmesi için yağa ihtiyaç vardır. Yağ olmaması zayıf emilime yol açabilir ve zamanla potansiyel eksikliklere yol açabilir. Örneğin, herhangi bir sos veya yağ olmadan çiğ havuç salatası yiyorsanız, vücudunuz beta-karoteni (A vitamini öncüsü) verimli bir şekilde çıkaramayabilir. HORMON SEVİYELERİNİZ DÜŞEBİLİR Yağlar, özellikle östrojen ve testosteron gibi hormon üretiminde büyük rol oynar. Uzun süreler boyunca tamamen yağsız veya aşırı düşük yağlı beslenmek hormonal dengesizliklere, kadınlarda düzensiz adet dönemlerine veya hatta erkeklerde düşük libidoya neden olabilir. Bu özellikle 35 yaş üstü kadınlar veya tiroid sorunları olanlar için çok önemlidir. Vücudunuzun hormonları dengede tutmak için iyi yağlara ihtiyacı vardır.
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DAHA SIK AÇ HİSSEDERSİNİZ Yağ doyurucudur. Sizi daha uzun süre tok tutar. Bu yüzden salatanıza bir kaşık fıstık ezmesi veya bir damla zeytinyağı eklemek onu daha doyurucu hale getirir. Yağsız, öğünleriniz sizi bir veya iki saat içinde tekrar aç bırakabilir. Kendinizi daha fazla atıştırırken veya kan şekerinizi yükseltebilecek yüksek karbonhidratlı, düşük yağlı seçeneklere yönelirken bulabilirsiniz.
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CİLT VE SAÇ PARLAKLIĞI Bu bir gecede gerçekleşen bir değişiklik değildir, ancak zamanla yeterli miktarda temel yağ asidi almamak cildinize ve saçınıza yansıyabilir. Şunları fark edebilirsiniz: Kuru, pullu cilt Kırılgan tırnaklar Saçlarda matlık veya artan saç dökülmesi Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri keten tohumu, hardal veya hatta balık yağı (vejetaryen değilseniz) gibi yağlarda bulunur. Bu nedenle yağdan uzak duruyorsanız, bunları başka kaynaklardan aldığınızdan emin olun.
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YAĞ TÜKETMEMENİN FAYDASI VAR MI?
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Daha az yağ kullanın, hiç yağ kullanmayın. Kişi başı günde 2-3 çay kaşığı yağa sadık kalın. Gerekirse ölçün. Mutfağınıza ve ikliminize bağlı olarak hardal, hindistan cevizi, zeytin, susam veya yer fıstığı gibi soğuk sıkım veya kachi ghani yağlarına geçin. Yağ, doğru türü, doğru miktarı seçerseniz ve diyetinizin geri kalanıyla dengelerseniz kesinlikle sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olabilir. Her gün yağlı pakoralar yemek zorunda değilsiniz, ancak saag'ınızda biraz hardal yağının tadını çıkardığınız için suçluluk duymanıza da gerek yok.