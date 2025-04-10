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Sağlık Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar! Bilim Ne Diyor?

Sağlık hakkında doğru bilinen yanlışlar! Bilim ne diyor?

  1. Detoks Hakkında: <br> Vücudunuz zaten bu işi yapan organlara sahip. "Detoks" adı altında satılan ürünlere kanmayın

    Detoks Hakkında:
    Vücudunuz zaten bu işi yapan organlara sahip. "Detoks" adı altında satılan ürünlere kanmayın

  2. Yoga Eğitmeninden Uyarı:<p> Öğrencilerime sürekli hatırlatıyorum: Doğru form olmadan ileri seviye pozlar yapmak "kendini zorlamak" değil, sakatlık davetiyesidir.

    Yoga Eğitmeninden Uyarı:

    Öğrencilerime sürekli hatırlatıyorum: Doğru form olmadan ileri seviye pozlar yapmak "kendini zorlamak" değil, sakatlık davetiyesidir.

  3. Takviye Ürünlerin Aşırı Kullanımı:<p> "Doğal" etiketiyle satılan her şey güvenli değil. Fazla D vitamini veya demir zararlı olabilir

    Takviye Ürünlerin Aşırı Kullanımı:

    "Doğal" etiketiyle satılan her şey güvenli değil. Fazla D vitamini veya demir zararlı olabilir

  4. Aşırı Diyetler ve Detokslar: <p> Hızlı sonuç vaat ederken metabolizmayı bozar, bağırsak ve zihin sağlığını olumsuz etkiler.

    Aşırı Diyetler ve Detokslar:

    Hızlı sonuç vaat ederken metabolizmayı bozar, bağırsak ve zihin sağlığını olumsuz etkiler.

  5. Ağrı Hakkında Yanılgı: <p> "Ağrı, vücuttan zayıflığın atılmasıdır" demek yanlış. Egzersiz sonrası kas ağrısı normaldir, ancak keskin ağrılar vücuda zarar verir.

    Ağrı Hakkında Yanılgı:

    "Ağrı, vücuttan zayıflığın atılmasıdır" demek yanlış. Egzersiz sonrası kas ağrısı normaldir, ancak keskin ağrılar vücuda zarar verir.

  6. Zararlı Diyet Trendleri:<br> Yağları Tamamen Kesmek: <br> Sağlıklı yağlar vücut için gereklidir.

    Zararlı Diyet Trendleri:
    Yağları Tamamen Kesmek:
    Sağlıklı yağlar vücut için gereklidir.

  7. Detoks Suları İçmek:<p> Pahalı idrardan başka bir şey değil!

    Detoks Suları İçmek:

    Pahalı idrardan başka bir şey değil!

  8. Bronzlaşma Çılgınlığı: <p> UV ışınlarıyla yanmak, sosyal statü göstergesi olarak görülüyor. Oysa bu cilt kanseri ve erken yaşlanma riskini artırır.

    Bronzlaşma Çılgınlığı:

    UV ışınlarıyla yanmak, sosyal statü göstergesi olarak görülüyor. Oysa bu cilt kanseri ve erken yaşlanma riskini artırır.

  9. Sabah 04:00 Kalkmak:<p> Kaliteli uykuyu feda edip "üretkenlik" için erken kalkanlar, aslında sağlıklarını riske atıyor

    Sabah 04:00 Kalkmak:

    Kaliteli uykuyu feda edip "üretkenlik" için erken kalkanlar, aslında sağlıklarını riske atıyor

  10. Protein Barları: <p> Çoğu şeker yüklü.

    Protein Barları:

    Çoğu şeker yüklü.

  11. Organik Cipsler:<p> Üzerindeki "sağlıklı" etiketi aldatıcı.

    Organik Cipsler:

    Üzerindeki "sağlıklı" etiketi aldatıcı.

  12. Granola Barlar: <p> Şekerleme kadar zararlı.

    Granola Barlar:

    Şekerleme kadar zararlı.

  13. Floridsiz Diş Macunu: <p> Diş minesini aşındırır.

    Floridsiz Diş Macunu:

    Diş minesini aşındırır.

  14. 4 Saat Uykuyla "Çok Çalışma Kültürü": <p> Vücut direncini kırar.

    4 Saat Uykuyla "Çok Çalışma Kültürü":

    Vücut direncini kırar.

  15. Meyve Suları: <p> Lif içermeyen şeker bombaları.

    Meyve Suları:

    Lif içermeyen şeker bombaları.

  16. Aşırı Egzersiz:<p> Kiloluysanız, yüksek etkili sporlar sakatlık riskini artırır.

    Aşırı Egzersiz:

    Kiloluysanız, yüksek etkili sporlar sakatlık riskini artırır.

10 Nisan 2025