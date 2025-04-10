Sağlık Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar! Bilim Ne Diyor?
Sağlık hakkında doğru bilinen yanlışlar! Bilim ne diyor?
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Detoks Hakkında:
Vücudunuz zaten bu işi yapan organlara sahip. "Detoks" adı altında satılan ürünlere kanmayın
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Yoga Eğitmeninden Uyarı:
Öğrencilerime sürekli hatırlatıyorum: Doğru form olmadan ileri seviye pozlar yapmak "kendini zorlamak" değil, sakatlık davetiyesidir.
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Takviye Ürünlerin Aşırı Kullanımı:
"Doğal" etiketiyle satılan her şey güvenli değil. Fazla D vitamini veya demir zararlı olabilir
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Aşırı Diyetler ve Detokslar:
Hızlı sonuç vaat ederken metabolizmayı bozar, bağırsak ve zihin sağlığını olumsuz etkiler.
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Ağrı Hakkında Yanılgı:
"Ağrı, vücuttan zayıflığın atılmasıdır" demek yanlış. Egzersiz sonrası kas ağrısı normaldir, ancak keskin ağrılar vücuda zarar verir.
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Zararlı Diyet Trendleri:
Yağları Tamamen Kesmek:
Sağlıklı yağlar vücut için gereklidir.
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Detoks Suları İçmek:
Pahalı idrardan başka bir şey değil!
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Bronzlaşma Çılgınlığı:
UV ışınlarıyla yanmak, sosyal statü göstergesi olarak görülüyor. Oysa bu cilt kanseri ve erken yaşlanma riskini artırır.
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Sabah 04:00 Kalkmak:
Kaliteli uykuyu feda edip "üretkenlik" için erken kalkanlar, aslında sağlıklarını riske atıyor
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Protein Barları:
Çoğu şeker yüklü.
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Organik Cipsler:
Üzerindeki "sağlıklı" etiketi aldatıcı.
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Granola Barlar:
Şekerleme kadar zararlı.
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Floridsiz Diş Macunu:
Diş minesini aşındırır.
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4 Saat Uykuyla "Çok Çalışma Kültürü":
Vücut direncini kırar.
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Meyve Suları:
Lif içermeyen şeker bombaları.
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Aşırı Egzersiz:
Kiloluysanız, yüksek etkili sporlar sakatlık riskini artırır.