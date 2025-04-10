İŞKUR Gençlik Programı Maaşları Yatmaya Başladı Mı?
İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri Mart 2025
-
İŞKUR Gençlik Programı maaşları çalışma gününe göre değişkenlik gösterecek. Mart ayında programa katılanlar, ödemelerin başlayacağı tarihleri merak ediyor. Katılımcılar en fazla 140 fili gün programdan yararlanabilecek. Devlet üniversitelerinde 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde çalışanlar İŞKUR Gençlik Programına katılım sağladı. İŞKUR programında haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır. Peki İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum
-
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI YATTI MI?
İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemelerinin yatırılması için katılımcıların çalıştığı aya ait belgelerin üniversite tarafından eksiksiz bir şekilde hazırlanarak ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.
-
Ardından gerekli kontroller yapıldıktan sonra maaş ödemeleri gerçekleştirilecek. İŞKUR Gençlik Programı Mart ayı ödemelerinin Nisan ayı ortasına kadar yatırılması bekleniyor.
-
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?
Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılına yönelik belirlenen 1.083 TL cep harçlığı ödenir. Haftada 1 gün katılım sağlayanlar ayda 4 bin 332 lira ödeme alacak. Çalışma günü haftada iki gün olaraklara ise 8 bin 664 lira ve üç gün olaranlara 12 bin 996 lira maaş yatırılacak.