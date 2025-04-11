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Sahipsizler Yıldızlarından Kamera Arkası Fotoğrafları

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

  1. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin oyuncuları 18. bölümden kamera arkası fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

    Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin oyuncuları 18. bölümden kamera arkası fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

  2. Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı dizide ablaları Zeliha ve Azize'ye hayat veren Doğa Bayram ile Hazal Subaşı ile set karelerini "Haftaya görüşmek üzere" notuyla paylaştı.

    Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı dizide ablaları Zeliha ve Azize'ye hayat veren Doğa Bayram ile Hazal Subaşı ile set karelerini "Haftaya görüşmek üzere" notuyla paylaştı.

  3. "KILIÇ AİLESİ KADINLARI" Dizide Haşmet'in eşi Süheyla'ya hayat veren Bilge Can Göker, rol arkadaşları Sacide Taşaner ve Duygu Karaca ile pozunu paylaştı ve "Kılıç ailesi kadınları" ifadelerini kullandı.

    "KILIÇ AİLESİ KADINLARI" Dizide Haşmet'in eşi Süheyla'ya hayat veren Bilge Can Göker, rol arkadaşları Sacide Taşaner ve Duygu Karaca ile pozunu paylaştı ve "Kılıç ailesi kadınları" ifadelerini kullandı.

  4. Dizinin Yusuf'u Enes Koçak ise Zeliha'ya evlenme teklif etmek için aldığı yüzükle objektif karşısına geçti.

    Dizinin Yusuf'u Enes Koçak ise Zeliha'ya evlenme teklif etmek için aldığı yüzükle objektif karşısına geçti.

  5. Sahipsizler'de Duygu'yu canlandıran Nilsu Yılmaz ise hastane sahnesinde Kaan Mirac Sezen ve Reha Özcan ile verdiği pozu "Gelecek hafta görüşmek üzere" diyerek takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımı Kaan Mirac Sezen de kendi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Sahipsizler'de Duygu'yu canlandıran Nilsu Yılmaz ise hastane sahnesinde Kaan Mirac Sezen ve Reha Özcan ile verdiği pozu "Gelecek hafta görüşmek üzere" diyerek takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımı Kaan Mirac Sezen de kendi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

  6. Duygu Karaca da dizide kızı Melis'e hayat veren Mina Derman ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

    Duygu Karaca da dizide kızı Melis'e hayat veren Mina Derman ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

11 Nisan 2025