Sahipsizler Yıldızlarından Kamera Arkası Fotoğrafları

Sahipsizler'de Duygu'yu canlandıran Nilsu Yılmaz ise hastane sahnesinde Kaan Mirac Sezen ve Reha Özcan ile verdiği pozu "Gelecek hafta görüşmek üzere" diyerek takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımı Kaan Mirac Sezen de kendi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.