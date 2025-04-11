Alzheimer Babadan Mı Geçiyor?
Kanadalı bilim insanları ezber bozdu
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Uzun zamandır Alzheimer?ın kadınlarda daha yaygın görüldüğü düşünülüyordu. Ancak güncel bir araştırma, babası Alzheimer hastası olan çocukların, beyinde tau adlı toksik bir proteinin yayılmasına daha yatkın olduklarını belirledi.
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Tau proteini, amiloid adlı başka bir proteinle birlikte birikerek plaklar ve düğümler oluşturabilir. Bu birikintiler, Alzheimer?ın en belirgin semptomlarının ardındaki neden olarak kabul edilir. McGill Üniversitesi'nden bir ekip, Alzheimer hastası bir babaya sahip kişilerin beyindeki tau proteininin yayılmasına karşı daha hassas olduklarını açıkladı. Ancak bazı uzmanlar, bu konuda net bir kanıya varılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.
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Çalışmada, ailelerinde Alzheimer öyküsü bulunan ancak kendilerinde herhangi bir hafıza veya düşünme sorunu olmayan, yaşları ortalama 68 olan 243 kişi incelendi. Katılımcılara beyin taramaları ve hafıza ile düşünme testleri uygulandı. Yedi yıllık takip sonucunda, 71 katılımcıda Alzheimer hastalığının erken belirtisi olan hafif bilişsel bozukluk tespit edildi.
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Neurology dergisinde yayınlanan makaleye göre, babası Alzheimer hastası olan kişilerin beyinlerinde daha fazla tau proteininin yayıldığı gözlemlendi. Ancak bilim insanları, bu durumun daha ileri çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguladı.
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Alzheimer, İngiltere'de bunamanın en yaygın nedeni olarak biliniyor. Alzheimer's Research UK'ın verilerine göre, 2022 yılında demans nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 74 bin 261'e yükseldi, bu sayı bir yıl önce 69 bin 178 idi.
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BELİRTİLER VE TEDAVİ Alzheimer hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı ve bilişsel işlevlerde azalma ile kendisini gösteren ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Başlıca belirtileri arasında yakın geçmişteki olayları hatırlamakta güçlük, günlük aktivitelerde zorlanma, kelime bulmada zorluk ve zaman-mekan algısında karışıklık yer alır. Kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatmaya ve semptomları yönetmeye yönelik çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu tedaviler arasında: Kolinesteraz inhibitörleri ve memantin gibi ilaçlar Bilişsel ve davranışsal terapiler Düzenli fiziksel ve zihinsel aktiviteler Sağlıklı beslenme alışkanlıkları bulunur. Erken teşhis ve tedavi, hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynar.