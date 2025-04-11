Alzheimer Babadan Mı Geçiyor?

Tau proteini, amiloid adlı başka bir proteinle birlikte birikerek plaklar ve düğümler oluşturabilir. Bu birikintiler, Alzheimer?ın en belirgin semptomlarının ardındaki neden olarak kabul edilir. McGill Üniversitesi'nden bir ekip, Alzheimer hastası bir babaya sahip kişilerin beyindeki tau proteininin yayılmasına karşı daha hassas olduklarını açıkladı. Ancak bazı uzmanlar, bu konuda net bir kanıya varılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.