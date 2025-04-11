Çocuklar İçin Tehlikeli!

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR Yapılan açıklamada taşıdığı riskler, "Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" şeklinde bildirildi.

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