Çocuklar İçin Tehlikeli!
Bakanlık ifşa etti: Tüm kırtasiyelerden toplanıyor
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Ticaret Bakanlığı, çocukların sıklıkla kullandığı bir kırtasiye ürünün toplatma kararı aldı. Dondurma şeklindeki fosforlu kalemlerin sağlık riski taşıdığı tespit edildi.
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Bilgi Ürün Sistemi (GÜBİS), üzerinden risk taşıyan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Düzenli olarak güncellenen listede özellikle çocuk sağlığını tehlikeye düşüren ürünler bulunuyor.
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9 Nisan 2025'te güncellenen listede çocukların severek kullandığı bir kırtasiye ürününün piyasadan toplatılma kararı alındığı ifade edildi.
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PİYASADAN TOPLANIYOR Dondurma şeklindeki fosforlu kalemler, çocukların ilgisini oldukça çekse de sağlık açısından riskler tespit edildi.
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Çin menşeili "Mao Mao Yu" marka "Popsicle Highlighter" ibareli kalemlerin satışı yasaklandı.
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SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR Yapılan açıklamada taşıdığı riskler, "Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" şeklinde bildirildi.