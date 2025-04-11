Yavuz Bingöl İsyan Etti "Bu Sessizlik Çok Ağır Geliyor Bana"

"BU SESSİZLİK ÇOK AĞIR GELİYOR BANA" "Boykot nasıl yapılırmış arkadaşlara göstereceğiz" diyen Bingöl, şöyle konuştu: "Bu sessizlik çok ağır geliyor bana. 25 gündür bir yardım TIR'ı girmedi Gazze'ye. Az önce Gazze'deki oğlumuz Yaser ile görüştüm. 'Ot yiyoruz Yavuz abi' diyor.