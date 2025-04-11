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Yavuz Bingöl İsyan Etti "Bu Sessizlik Çok Ağır Geliyor Bana"

Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken Bingöl açıklamasıyla dikkat çekti.

  1. Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Yavuz Bingöl CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup yazarak kendisini sorumluluğa davet etmişti. Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken Bingöl açıklamasıyla dikkat çekti.

    Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Yavuz Bingöl CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup yazarak kendisini sorumluluğa davet etmişti. Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken Bingöl açıklamasıyla dikkat çekti.

  2. Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için konserler veren Yavuz Bingöl, Gazze'deki çocukların sesini duyurmak için de mektup kampanyası başlatacağını açıkladı.

    Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için konserler veren Yavuz Bingöl, Gazze'deki çocukların sesini duyurmak için de mektup kampanyası başlatacağını açıkladı.

  3. "CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor. Kurşunu bombayı geçtim, milyonlarca çocuk açlıktan hastalıktan ölüyor" diyen Bingöl, İstanbul Valiliğiyle bir farkındalık yapmayı planladığını söyledi.

    "CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor. Kurşunu bombayı geçtim, milyonlarca çocuk açlıktan hastalıktan ölüyor" diyen Bingöl, İstanbul Valiliğiyle bir farkındalık yapmayı planladığını söyledi.

  4. "BU SESSİZLİK ÇOK AĞIR GELİYOR BANA" "Boykot nasıl yapılırmış arkadaşlara göstereceğiz" diyen Bingöl, şöyle konuştu: "Bu sessizlik çok ağır geliyor bana. 25 gündür bir yardım TIR'ı girmedi Gazze'ye. Az önce Gazze'deki oğlumuz Yaser ile görüştüm. 'Ot yiyoruz Yavuz abi' diyor.

    "BU SESSİZLİK ÇOK AĞIR GELİYOR BANA" "Boykot nasıl yapılırmış arkadaşlara göstereceğiz" diyen Bingöl, şöyle konuştu: "Bu sessizlik çok ağır geliyor bana. 25 gündür bir yardım TIR'ı girmedi Gazze'ye. Az önce Gazze'deki oğlumuz Yaser ile görüştüm. 'Ot yiyoruz Yavuz abi' diyor.

  5. Kuyulardan çektiğimiz su ile otları pişiriyoruz. Ekmek ve başka bir şey yok. İsrail uçaklar ile kağıt atıyor. 'Bulunduğunuz bölgeyi terk edin' yazıyor kâğıtta. Nereye gidelim Yavuz abi diye soruyor. Ne yapsın bu insanlar?

    Kuyulardan çektiğimiz su ile otları pişiriyoruz. Ekmek ve başka bir şey yok. İsrail uçaklar ile kağıt atıyor. 'Bulunduğunuz bölgeyi terk edin' yazıyor kâğıtta. Nereye gidelim Yavuz abi diye soruyor. Ne yapsın bu insanlar?

  6. İki milyon insan gözümüzün önünde açlıktan ölüyor. Lütfen o bebeklerin sesi olun. Susmayın, sessizlik zulümdür." Herkesi tepki vermeye çağıran Bingöl, "Kızılay üzerinden gerçek çocuklardan başlayıp bunu kampanyaya dönüştüreceğim. Onların ağzından oradaki çocuklardan başlayarak mektup yazdıracağım herkese, dünya liderlerine. Bir gün bir yerde sözü geçen birinin vicdanı sızlar belki."

    İki milyon insan gözümüzün önünde açlıktan ölüyor. Lütfen o bebeklerin sesi olun. Susmayın, sessizlik zulümdür." Herkesi tepki vermeye çağıran Bingöl, "Kızılay üzerinden gerçek çocuklardan başlayıp bunu kampanyaya dönüştüreceğim. Onların ağzından oradaki çocuklardan başlayarak mektup yazdıracağım herkese, dünya liderlerine. Bir gün bir yerde sözü geçen birinin vicdanı sızlar belki."

11 Nisan 2025