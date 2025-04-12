2025-ALES/1 Ne Zaman Ve Saat Kaçta Başlayacak?
ALES başlama saati ve süresi
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ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanılacak. İşte, 2025-ALES/1 oturumu hakkında bilgiler...
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ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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ALES SINAVI KAÇ DAKİKA? 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
12 Nisan 2025