Sinir Ve Stresi Azaltıp, Astım Gibi Hastalıklara İyi Geliyor
Kehribar taşından yapılan tespih ve kolyelere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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Diyarbakır'da vatandaşlar, şifalı olduğuna inanılan kehribar taşından tespih ve kolye yaptırıyor. Farklı tespih çeşitleri ve kolyeler satan Ömer Sapmaz, kehribar taşının sinir, stres, sarılık, guatr, astım gibi hastalıklara iyi geldiğini, çocuklarda da diş çıkarmaya yardımcı olduğunu söyledi.
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GENELLİKLE ÇOCUKLU AİLELER TERCİH EDİYOR Daha çok çocuklu ailelerin bu taştan ürünleri talep ettiğini ifade eden Sapmaz, "Bebekte diş çıkarmaya yardımcı oluyor. Sarılık hastalığına iyi geliyor. Biz yetişkinler belki faydasını görmüyoruz ama çocuklarda daha etkili oluyor'' dedi.
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ORİJİNAL KEHRİBAR NASIL ANLAŞILIR? Sapmaz, kehribar taşının orijinal olup olmadığının anlaşılması için tuzlu suya konulduğunu belirterek, taş üste çıkarsa orijinal, suyun altına inerse sahte olduğunu söyledi.
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