En Fazla Türk'ün Yaşadığı Ülkeler Açıklandı!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona ulaştı. Bu nüfusun 6,5 milyonu Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Yeni nesillerin yetişmesi ve devam eden göçlerle birlikte, yurt dışındaki Türk toplumu giderek büyüyor.