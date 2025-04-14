14 Nisan Kar Tatili Olan İller Listesi
Yarın okullar tatil mi?
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Yurt genelinde serin ve yağışlı bazı bölgelerde hakim olacak. Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'da da eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. İşte 14 Nisan 2025 kar tatili olan iller listesi...
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KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? Kastamonu?da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.
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KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ? Karabük Valiliği de devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
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MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ? Muş Valiliği, üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, ağır kronik hastalığı bulunanlar ile anaokulu ve kreşe çocuğu giden kadın personelin de idari izinli sayılacak.
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ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? Çorum?un Boğazkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar öğleden sonra tatil edildi. Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.
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BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Bartın?ın Ulus ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.
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BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ? Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi.