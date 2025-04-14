14 Nisan Kar Tatili Olan İller Listesi

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ? Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi.