Balık Tezgahlarına Bereket Getirdi
Kilosu 700 liradan başlıyor
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Kentte denize açılan balıkçıların avladığı kalkan, balık tezgahlarını bereketlendirdi.
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Büyüklüklerine göre kilogramı 700 ila 800 liradan satışa sunulan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, kalkan avının son günlerde arttığını, bol miktarda avlanma nedeniyle fiyatının uygun seviyelerde olduğunu söyledi.
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Kalkanın sezon ortasında kilogramı 1200 ila 1250 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Arslantürk, vatandaşların balığa olan ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.
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Erdal Çamaş da tezgahında en çok kalkana yer verdiğini, hem Ordu hem de il dışından gelen vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini belirtti.
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14 Nisan 2025