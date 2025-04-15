Uçakta Asla Tüketmemeniz Gereken Yiyecek Ve İçecekler
Uçuş görevlisi açıkladı
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DailyMail'de yer alan habere göre; Jet lag'i yenmek amacıyla kahve veya çay istemek cazip olsa da, Quigley, bu içecekler hakkında iki kez düşünülmesi gerektiğini ifade etti.
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Quigley, uçaklardaki sıcak içeceklerin yapımında kullanılan suyun uzun süre durgun kaldığını ve düzenli olarak temizlenmeyen tanklarda saklandığını belirtti. Quigley, yaptığı açıklamada, ?Tankın ne sıklıkla temizlendiğini bilmek imkansız? diyerek, bunun bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturduğunu söyledi. Quigley, ?Dürüstçe söyleyebilirim ki, yolculuklar arasında şişeleri boşaltıp dolduran veya yıkayan birini hiç görmedim? ifadelerini kullandı.
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Ayrıca, uçuş görevlisi, yolcuların hangi yiyecekleri tercih edeceklerine dikkat etmeleri gerektiğine de değindi. Et seçeneklerinin cazip olabileceğini ancak bunun gıda zehirlenmesi açısından en yüksek riski taşıdığını söyledi. Quigley, ?Etlerin saklanması konusunda uçuş görevlilerine güveniyorsunuz ve hepimizin bildiği gibi uçuşlarda gecikmeler ve mekanik sorunlar yaşanabiliyor. Bu da pişirilen yemeklerin uygun şekilde saklanmaması ya da yemeklerin fazla süre boyunca saklanması riskini doğuruyor? dedi.
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Yolcuların kabin içinde kaçınmaları gereken yiyecekler arasında süt ürünleri, baklagiller, yağlı yiyecekler, yeşil sebzeler ve gazlı içecekler de yer alıyor. Quigley, ?Uçaktaki hava sirküle edilir, asla taze değildir. Yani biri gaz çıkarırsa, bu havayı tekrar tekrar soluyorsunuz, bu da genel nezaket açısından önemlidir? diyerek, bu tür yiyeceklerin kabindeki hava kalitesini düşürebileceğine dikkat çekti.
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Alkol konusunda da uyarıda bulunan Quigley, yüksek irtifada alkolün etkilerinin daha yoğun hissedildiğini belirtti. ?Uçaktaki basınç azaldığında vücut oksijeni daha kötü emiyor. Bu yüzden uçuş sırasında içki içmekten kaçınarak kendinize iyilik yapmış oluyorsunuz? dedi.
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Bu uyarı, son altı ayda uçuşlarda gıda hijyeninin yetersiz olduğu yönünde gelen birçok raporun ardından geldi. Eylül ayında, Delhi?den New York?a uçan bir Air India yolcusunun omletinde ölü bir hamamböceği bulması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Aynı ayın sonlarına doğru, Norveç'ten İspanya'ya giden bir Scandinavian Airlines uçağında ise bir fare, uçuşun kalkışından önce yemeği terk etmek zorunda kaldı. Geçen yıl Ekim ayında ise ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Delta'nın Detroit'teki yemek tesisini, mutfaklarda yapılan rutin bir denetim sonrası kapattı. Burada, uçak yemeklerinin hazırlandığı alanda "gıda güvenliği sorunu" tespit edildiği bildirildi.
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Gıda güvenliği uzmanı Darin Detwiler, Washington Post?a verdiği demeçte, ?Havayolu yolcuları, uçak içi ikram sektöründeki gıda güvenliği sorunlarının farkında olmalı? diyerek, uçak seyahatinin kısıtlı yapısının gıda kaynaklı hastalık salgınlarını yönetmeyi zorlaştırdığını belirtti. Yolcuların uçuş sırasında sağlıklarına dikkat etmeleri ve uyarıları göz önünde bulundurmaları büyük önem taşıyor.