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Güçlü Ve Başarılı Evliliğin 7 Yolu

Sağlıklı bağ kurmak önemli

  1. ÖFKEYLE DEĞİL, SAKİNLİKLE KARŞILIK VERİN Bazen üzülmek tamamen normaldir, ancak bu duygularla nasıl başa çıktığınız her şeyi değiştirir. Durun, nefes alın ve daha sonra söylemeyi istemeyeceğiniz bir şeyi söylememeye çalışın. Öfkeyle tepki vermek yerine sakinlikle karşılık vermek, işlerin kontrolden çıkmasını önler.

    ÖFKEYLE DEĞİL, SAKİNLİKLE KARŞILIK VERİN Bazen üzülmek tamamen normaldir, ancak bu duygularla nasıl başa çıktığınız her şeyi değiştirir. Durun, nefes alın ve daha sonra söylemeyi istemeyeceğiniz bir şeyi söylememeye çalışın. Öfkeyle tepki vermek yerine sakinlikle karşılık vermek, işlerin kontrolden çıkmasını önler.

  2. KENDİ HAYATINIZI CANLI TUTUN İlişki balonuna kapılmak kolaydır, ancak bir partner olmanın dışında kim olduğunuzu unutmayın. Kendi ilgi alanlarınıza, tutkularınıza ve arkadaşlıklarınıza zaman ayırın. Kendi başınıza tatmin olduğunuzda, ilişkiniz de bundan faydalanır.

    KENDİ HAYATINIZI CANLI TUTUN İlişki balonuna kapılmak kolaydır, ancak bir partner olmanın dışında kim olduğunuzu unutmayın. Kendi ilgi alanlarınıza, tutkularınıza ve arkadaşlıklarınıza zaman ayırın. Kendi başınıza tatmin olduğunuzda, ilişkiniz de bundan faydalanır.

  3. SORUNLARLA YAN YANA YÜZLEŞİN Zor bir şey ortaya çıktığında kendinize şunu hatırlatın: Siz ve onlar değil, siz ve sorun. Birbirinize saldırmak yerine bir ekip olarak zorlukların üstesinden gelmek güven oluşturur ve sizi uzun vadede daha güçlü kılar.

    SORUNLARLA YAN YANA YÜZLEŞİN Zor bir şey ortaya çıktığında kendinize şunu hatırlatın: Siz ve onlar değil, siz ve sorun. Birbirinize saldırmak yerine bir ekip olarak zorlukların üstesinden gelmek güven oluşturur ve sizi uzun vadede daha güçlü kılar.

  4. TARTIŞMALARLA NASIL BAŞA ÇIKTIĞINIZ ÖNEMLİ Mutlu evliliklerde bile tartışmalar normaldir. Önemli olan, onlarla nasıl başa çıktığınızdır. Birbirinizi gerçekten neyin rahatsız ettiğini görmeye çalışın. Saygılı kalır ve dikkatle dinlerseniz, bir kavga sizi gerçekten yakınlaştırabilir.

    TARTIŞMALARLA NASIL BAŞA ÇIKTIĞINIZ ÖNEMLİ Mutlu evliliklerde bile tartışmalar normaldir. Önemli olan, onlarla nasıl başa çıktığınızdır. Birbirinizi gerçekten neyin rahatsız ettiğini görmeye çalışın. Saygılı kalır ve dikkatle dinlerseniz, bir kavga sizi gerçekten yakınlaştırabilir.

  5. GERÇEKTEN DİNLEYİN Duyulmak bir ilişkideki en güçlü duygulardan biridir. Partneriniz konuşurken gerçekten dinleyin. Dikkat dağıtan şeyleri bir kenara koyun, sorular sorun ve onlara söylediklerinin sizin için önemli olduğunu gösterin.

    GERÇEKTEN DİNLEYİN Duyulmak bir ilişkideki en güçlü duygulardan biridir. Partneriniz konuşurken gerçekten dinleyin. Dikkat dağıtan şeyleri bir kenara koyun, sorular sorun ve onlara söylediklerinin sizin için önemli olduğunu gösterin.

  6. DESTEK OLUN Partnerinizin yanında olmak - duygusal, zihinsel veya sadece küçük şeyler yaparak - şartlara bağlı olmamalıdır. Gerçek destek, puan tutmadan vermek anlamına gelir. Bu tür bir sevgi, bir ilişkiyi güvenli ve kalıcı hissettirir.

    DESTEK OLUN Partnerinizin yanında olmak - duygusal, zihinsel veya sadece küçük şeyler yaparak - şartlara bağlı olmamalıdır. Gerçek destek, puan tutmadan vermek anlamına gelir. Bu tür bir sevgi, bir ilişkiyi güvenli ve kalıcı hissettirir.

  7. STRESİ PAYLAŞIN Hayat bazen çok fazla gelebilir - iş, aile ve günlük stres birikebilir ve bunaltıcı gelebilir. Ancak bunun sizi ayırmasına izin vermeyin. Açıkça konuşun, birbirinizle iletişim kurun ve zorlu şeylerle bir ekip olarak yüzleşin. İşleri halletmeyi kolaylaştırır.

    STRESİ PAYLAŞIN Hayat bazen çok fazla gelebilir - iş, aile ve günlük stres birikebilir ve bunaltıcı gelebilir. Ancak bunun sizi ayırmasına izin vermeyin. Açıkça konuşun, birbirinizle iletişim kurun ve zorlu şeylerle bir ekip olarak yüzleşin. İşleri halletmeyi kolaylaştırır.

15 Nisan 2025