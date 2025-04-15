Dünyanın En İyi Kıyma Yemeği İzmir'den
Tire şiş köftenin lezzet sırrı ortaya çıktı
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İzmir'in coğrafi işaret tescilli yemeği, Tire şiş köfte, dünya gastronomi dünyasının en önemli kaynaklarından biri olan TasteAtlas tarafından birinci seçildi.
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İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan köfte, beğeni topluyor. Geçmişi 1900'lü yıllara kadar uzanan köfte, 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendi.
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DÜNYANIN EN İYİ KIYMA YEMEĞİ OLDU
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Geçtiğimiz ay birinci seçilen Tire şiş köfte, en fazla yüzde 20 yağ oranına sahip dana ya da sığır etiyle hazırlanıyor.
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Etler yağ, zar ve sinirden arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor. Kıymaya dönüştürülen et, şişlere dizilerek odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriliyor.
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Tütsülenen köfteler, bakır tavada tereyağı ile sade, domatesli ya da yoğurtlu olarak servis ediliyor.
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USTASI LEZZET SIRRINI AÇIKLADI
Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, şöyle konuştu:
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"Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz.
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Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz."
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Yöre sakinleri açısından vazgeçilmez bir lezzet olan Tire şiş köfte, şimdi dünya çapında bir lezzete dönüştü.
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Katkı maddesi kullanılmaması ve tereyağı ile pişirilmesi, bu yerel lezzetin tadını katlıyor.