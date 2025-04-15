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Dünyanın En İyi Kıyma Yemeği İzmir'den

Tire şiş köftenin lezzet sırrı ortaya çıktı

  1. İzmir'in coğrafi işaret tescilli yemeği, Tire şiş köfte, dünya gastronomi dünyasının en önemli kaynaklarından biri olan TasteAtlas tarafından birinci seçildi.

    İzmir'in coğrafi işaret tescilli yemeği, Tire şiş köfte, dünya gastronomi dünyasının en önemli kaynaklarından biri olan TasteAtlas tarafından birinci seçildi.

  2. İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan köfte, beğeni topluyor. Geçmişi 1900'lü yıllara kadar uzanan köfte, 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

    İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan köfte, beğeni topluyor. Geçmişi 1900'lü yıllara kadar uzanan köfte, 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

  3. DÜNYANIN EN İYİ KIYMA YEMEĞİ OLDU

    DÜNYANIN EN İYİ KIYMA YEMEĞİ OLDU

  4. Geçtiğimiz ay birinci seçilen Tire şiş köfte, en fazla yüzde 20 yağ oranına sahip dana ya da sığır etiyle hazırlanıyor.

    Geçtiğimiz ay birinci seçilen Tire şiş köfte, en fazla yüzde 20 yağ oranına sahip dana ya da sığır etiyle hazırlanıyor.

  5. Etler yağ, zar ve sinirden arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor. Kıymaya dönüştürülen et, şişlere dizilerek odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriliyor.

    Etler yağ, zar ve sinirden arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor. Kıymaya dönüştürülen et, şişlere dizilerek odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriliyor.

  6. Tütsülenen köfteler, bakır tavada tereyağı ile sade, domatesli ya da yoğurtlu olarak servis ediliyor.

    Tütsülenen köfteler, bakır tavada tereyağı ile sade, domatesli ya da yoğurtlu olarak servis ediliyor.

  7. USTASI LEZZET SIRRINI AÇIKLADI<br> Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, şöyle konuştu:

    USTASI LEZZET SIRRINI AÇIKLADI
    Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, şöyle konuştu:

  8. "Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz.

    "Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz.

  9. Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz."

    Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz."

  10. Yöre sakinleri açısından vazgeçilmez bir lezzet olan Tire şiş köfte, şimdi dünya çapında bir lezzete dönüştü.

    Yöre sakinleri açısından vazgeçilmez bir lezzet olan Tire şiş köfte, şimdi dünya çapında bir lezzete dönüştü.

  11. Katkı maddesi kullanılmaması ve tereyağı ile pişirilmesi, bu yerel lezzetin tadını katlıyor.

    Katkı maddesi kullanılmaması ve tereyağı ile pişirilmesi, bu yerel lezzetin tadını katlıyor.

15 Nisan 2025