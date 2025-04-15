Türkiye'nin AB Tescilli Tek Nar Çeşidi

İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı
Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı
İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor
İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor
AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın
AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın
Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas
Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas
Emsal karar: Hız cezasına, 'kalibrasyon ayarı' iptali
Emsal karar: Hız cezasına, 'kalibrasyon ayarı' iptali
Paşabahçe ile Porland arasındaki davada AYM'den kritik karar!
Paşabahçe ile Porland arasındaki davada AYM'den kritik karar!
e-YDS 2025/6 Başvuruları Başladı
e-YDS 2025/6 Başvuruları Başladı
Ulaştırma Bakanı, Roblox ve Discord İçin Adım Atıldığını Açıkladı
Ulaştırma Bakanı, Roblox ve Discord İçin Adım Atıldığını Açıkladı
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem
MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı
MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı
Adıyaman'da deprem oldu!
Adıyaman'da deprem oldu!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
İBB 2 yılda sadece 79 daire yeniledi
İBB 2 yılda sadece 79 daire yeniledi
Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı
Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı
Benzine Yeni Zam Yolda
Benzine Yeni Zam Yolda
TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı
TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı
TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik
TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur ve Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur ve Çığ Tehlikesi
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı

Türkiye'nin AB Tescilli Tek Nar Çeşidi

Budaması 1 ay sürüyor

  1. İlkbaharın gelişiyle birlikte Suruç Ovası?nda nar bahçelerinde hummalı bir çalışma başladı. Türkiye?nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen tek nar çeşidi olan Suruç narı, budama işlemleriyle yeni sezona hazırlanıyor. Budama işlemiyle 3-4 ana dal bırakılan Suruç narında yeni çıkan sürgünler, ağacın enerjisini meyveye yönlendirmesi amacıyla kesiliyor. Bu sayede narların daha büyük ve sağlıklı yetişmesi sağlanıyor. Budama işlemi yaklaşık bir ay sürerken, kesilen dallar ise kış aylarında yakacak olarak değerlendiriliyor.

    İlkbaharın gelişiyle birlikte Suruç Ovası?nda nar bahçelerinde hummalı bir çalışma başladı. Türkiye?nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen tek nar çeşidi olan Suruç narı, budama işlemleriyle yeni sezona hazırlanıyor. Budama işlemiyle 3-4 ana dal bırakılan Suruç narında yeni çıkan sürgünler, ağacın enerjisini meyveye yönlendirmesi amacıyla kesiliyor. Bu sayede narların daha büyük ve sağlıklı yetişmesi sağlanıyor. Budama işlemi yaklaşık bir ay sürerken, kesilen dallar ise kış aylarında yakacak olarak değerlendiriliyor.

  2. Budama yapan nar üreticilerinden İbrahim Akkuş, "Yeni çıkan filizleri kesiyoruz. Bunları kesmemizdeki amaç ağacın daha güzel ve düzenli olmasıdır. Bu sayede narlar daha büyük ve kaliteli oluyor" dedi. Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe ise "Her yıl bahar ayının gelmesiyle beraber yeni yetişen sürgünler kesiliyor. Böylece narlar daha kaliteli ve daha büyük oluyor" diye konuştu.

    Budama yapan nar üreticilerinden İbrahim Akkuş, "Yeni çıkan filizleri kesiyoruz. Bunları kesmemizdeki amaç ağacın daha güzel ve düzenli olmasıdır. Bu sayede narlar daha büyük ve kaliteli oluyor" dedi. Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe ise "Her yıl bahar ayının gelmesiyle beraber yeni yetişen sürgünler kesiliyor. Böylece narlar daha kaliteli ve daha büyük oluyor" diye konuştu.

  3. 2015 yılında Suruç Ovası?nın sulama sistemlerine kavuşmasıyla üretimi artan Suruç narı, yıllık yaklaşık 300 bin tonluk üretimiyle sadece Türkiye?de değil, Avrupa pazarında da kendine sağlam bir yer edindi. Kilosu yaklaşık 25 TL?den satılan bu özel ürün, bölge ekonomisine de önemli katkı sunuyor.

    2015 yılında Suruç Ovası?nın sulama sistemlerine kavuşmasıyla üretimi artan Suruç narı, yıllık yaklaşık 300 bin tonluk üretimiyle sadece Türkiye?de değil, Avrupa pazarında da kendine sağlam bir yer edindi. Kilosu yaklaşık 25 TL?den satılan bu özel ürün, bölge ekonomisine de önemli katkı sunuyor.

  4. AB tarafından tescillenmiş 21 üründen biri olan ve bu liste içinde tek nar türü olma özelliği taşıyan Suruç narı, hem ekonomik değeri hem de kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Hasat zamanı büyük bir coşkuyla karşılanan Suruç narı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

    AB tarafından tescillenmiş 21 üründen biri olan ve bu liste içinde tek nar türü olma özelliği taşıyan Suruç narı, hem ekonomik değeri hem de kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Hasat zamanı büyük bir coşkuyla karşılanan Suruç narı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

15 Nisan 2025