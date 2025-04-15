Türkiye'nin AB Tescilli Tek Nar Çeşidi

AB tarafından tescillenmiş 21 üründen biri olan ve bu liste içinde tek nar türü olma özelliği taşıyan Suruç narı, hem ekonomik değeri hem de kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Hasat zamanı büyük bir coşkuyla karşılanan Suruç narı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.