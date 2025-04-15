Gözde'nin Katili İçin Mahkemeden Yeni Karar

SANIĞIN TANIK YEĞENİNİN İDDİALARINA TEPKİ Duruşmada sanığın yeğeni R.K. tanık olarak dinlenildi. R.K, "Dayım Serdar ile boşanma sürecinde sık sık konuştuk. Hatta bir keresinde dayım, yengem Gözde'nin bir uygulama aracılığıyla başkasıyla görüştüğünü söylemişti. Dayım boşanmak istediğini söylüyordu." dedi. Tanığın ifadeleri üzerine söz verilen Gözde'nin babası Yüksel Madi, "Tanığın söylediklerini kabul etmiyorum. Sanık hiçbir zaman anlaşmalı boşanmak istemedi." diye konuştu. Anne Gülhan Madi ise "Gözde'nin başka biriyle görüştüğü konusu kesinlikle yoktur" ifadelerini kullandı.