Gözde'nin Katili İçin Mahkemeden Yeni Karar
İzmir'de Gözde Karamus'u katleden eşi Serdar Karamus'un ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
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İzmir'de cinayete kurban giden Gözde Karamus'un ölümüne ilişkin davada, mahkeme katil zanlısı Serdar Karamus'un akıl sağlığına ilişkin rapor istedi. Olay, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında, Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi.
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şsiz olan Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önünü kesti. Bir süre sonra Serdar Karamus, tabancayla dört el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu. Karamus, ardından aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe bastı. Gözde Karamus öldü, yaralanan Serdar Karamus tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.
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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Karamus hakkında, eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmadan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Serdar Karamus'un yargılanmasına bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Karamus'un yanı sıra Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi, babası Yüksel Madi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları yer aldı.
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SANIĞIN TANIK YEĞENİNİN İDDİALARINA TEPKİ Duruşmada sanığın yeğeni R.K. tanık olarak dinlenildi. R.K, "Dayım Serdar ile boşanma sürecinde sık sık konuştuk. Hatta bir keresinde dayım, yengem Gözde'nin bir uygulama aracılığıyla başkasıyla görüştüğünü söylemişti. Dayım boşanmak istediğini söylüyordu." dedi. Tanığın ifadeleri üzerine söz verilen Gözde'nin babası Yüksel Madi, "Tanığın söylediklerini kabul etmiyorum. Sanık hiçbir zaman anlaşmalı boşanmak istemedi." diye konuştu. Anne Gülhan Madi ise "Gözde'nin başka biriyle görüştüğü konusu kesinlikle yoktur" ifadelerini kullandı.
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AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanık Serdar Karamus'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'ne yeniden yazı yazılması kararıyla duruşmayı erteledi.