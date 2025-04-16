Kanser Riskini Azaltan 4 Kural!

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, 2025 yılında ABD'de 2 milyondan fazla yeni kanser vakasının teşhis edilmesi bekleniyor. DSÖ'ye göre, küresel olarak ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Kanser vakaları her zamankinden daha fazla artıyor ve yaşam tarzımızın etkisi göz ardı edilemez. Harvard ve Stanford'da eğitim almış ve bir milyon Instagram takipçisi olan Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, genç yetişkinler arasında artan kanser oranları konusunda alarm veriyor. Instagram'da paylaşılan bir videoda, "Otuzlu ve kırklı yaşlardaki insanların on yıl öncesine göre kansere yakalandığını görüyorum. Belirli risk faktörlerini kontrol edebiliriz" diyor. Uzmanlığından ve klinik gözlemlerinden yola çıkan Dr. Sethi, kanser riskini düşürmeye yardımcı olabilecek dört yiyecek değişimini paylaştı. Bu küçük diyet değişimleri büyük bir fark yaratabilir.