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Kanser Riskini Azaltan 4 Kural!

Basit bir değişiklik yapmanız yetiyor

  1. Dr. Saurabh Sethi, genç yetişkinler arasında kanser vakalarındaki endişe verici artışı vurgulayarak bunu yaşam tarzı faktörlerine bağlıyor. Kolorektal kanser riskini azaltmak için şekerli içecekleri maden suyuyla değiştirmek gibi kanser riskini azaltmak için basit diyet değişiklikleri öneriyor.

    Dr. Saurabh Sethi, genç yetişkinler arasında kanser vakalarındaki endişe verici artışı vurgulayarak bunu yaşam tarzı faktörlerine bağlıyor. Kolorektal kanser riskini azaltmak için şekerli içecekleri maden suyuyla değiştirmek gibi kanser riskini azaltmak için basit diyet değişiklikleri öneriyor.

  2. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, 2025 yılında ABD'de 2 milyondan fazla yeni kanser vakasının teşhis edilmesi bekleniyor. DSÖ'ye göre, küresel olarak ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Kanser vakaları her zamankinden daha fazla artıyor ve yaşam tarzımızın etkisi göz ardı edilemez. Harvard ve Stanford'da eğitim almış ve bir milyon Instagram takipçisi olan Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, genç yetişkinler arasında artan kanser oranları konusunda alarm veriyor. Instagram'da paylaşılan bir videoda, "Otuzlu ve kırklı yaşlardaki insanların on yıl öncesine göre kansere yakalandığını görüyorum. Belirli risk faktörlerini kontrol edebiliriz" diyor. Uzmanlığından ve klinik gözlemlerinden yola çıkan Dr. Sethi, kanser riskini düşürmeye yardımcı olabilecek dört yiyecek değişimini paylaştı. Bu küçük diyet değişimleri büyük bir fark yaratabilir.

    Amerikan Kanser Derneği'ne göre, 2025 yılında ABD'de 2 milyondan fazla yeni kanser vakasının teşhis edilmesi bekleniyor. DSÖ'ye göre, küresel olarak ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Kanser vakaları her zamankinden daha fazla artıyor ve yaşam tarzımızın etkisi göz ardı edilemez. Harvard ve Stanford'da eğitim almış ve bir milyon Instagram takipçisi olan Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, genç yetişkinler arasında artan kanser oranları konusunda alarm veriyor. Instagram'da paylaşılan bir videoda, "Otuzlu ve kırklı yaşlardaki insanların on yıl öncesine göre kansere yakalandığını görüyorum. Belirli risk faktörlerini kontrol edebiliriz" diyor. Uzmanlığından ve klinik gözlemlerinden yola çıkan Dr. Sethi, kanser riskini düşürmeye yardımcı olabilecek dört yiyecek değişimini paylaştı. Bu küçük diyet değişimleri büyük bir fark yaratabilir.

  3. ŞEKERLİ İÇECEKLERİ MADEN SUYUYLA DEĞİŞTİRİN Dr. Sethi, şekerli gazlı içecekleri ve enerji içeceklerini maden suyuyla değiştirmenizi öneriyor. Günlük olarak şekerli içecekler tüketmenin kolorektal kanserin erken başlangıcını %32 oranında artırabileceğini belirtiyor. Kolorektal kanser, bağırsak kanseri, kolon kanseri veya rektal kanser olarak da bilinir, kolon veya rektumda gelişen bir kanser türüdür. Bu, dünya çapında en yaygın kanserlerden biridir. 50 yaş üstü kişiler genellikle daha fazla risk altındadır. Aile geçmişi ve diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı faktörleri de riski etkiler. Bu nedenle şekerli içecekleri azaltmak ileriye dönük bir yoldur.

    ŞEKERLİ İÇECEKLERİ MADEN SUYUYLA DEĞİŞTİRİN Dr. Sethi, şekerli gazlı içecekleri ve enerji içeceklerini maden suyuyla değiştirmenizi öneriyor. Günlük olarak şekerli içecekler tüketmenin kolorektal kanserin erken başlangıcını %32 oranında artırabileceğini belirtiyor. Kolorektal kanser, bağırsak kanseri, kolon kanseri veya rektal kanser olarak da bilinir, kolon veya rektumda gelişen bir kanser türüdür. Bu, dünya çapında en yaygın kanserlerden biridir. 50 yaş üstü kişiler genellikle daha fazla risk altındadır. Aile geçmişi ve diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı faktörleri de riski etkiler. Bu nedenle şekerli içecekleri azaltmak ileriye dönük bir yoldur.

  4. ALKOL KULLANMAYIN DSÖ, hiçbir alkol tüketim seviyesinin sağlığımız için güvenli olmadığını doğruladı. Bu nedenle içtiğiniz kokteyl sağlığınız için iyi değildir. Sethi, özellikle kadınlar için alkolü azaltmayı öneriyor. "Günde iki ila üç içki içmek, bir kadının meme kanseri riskini yüzde on oranında artırıyor," diyor.

    ALKOL KULLANMAYIN DSÖ, hiçbir alkol tüketim seviyesinin sağlığımız için güvenli olmadığını doğruladı. Bu nedenle içtiğiniz kokteyl sağlığınız için iyi değildir. Sethi, özellikle kadınlar için alkolü azaltmayı öneriyor. "Günde iki ila üç içki içmek, bir kadının meme kanseri riskini yüzde on oranında artırıyor," diyor.

  5. KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT Kırmızı et, çok sayıda kanser riskiyle bağlantılıdır. Dr. Sethi, kolon ve meme kanseri riskinin daha yüksek olduğu hamburger, sosisli sandviç ve sosis gibi kırmızı ve işlenmiş etlerin yağsız proteinlerle değiştirilmesini istiyor. Bunun yerine balık, tavuk veya hindi gibi yağsız proteinleri öneriyor. Bazen konu lezzetten vazgeçmek değil, daha akıllıca seçimler yapmaktır.

    KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT Kırmızı et, çok sayıda kanser riskiyle bağlantılıdır. Dr. Sethi, kolon ve meme kanseri riskinin daha yüksek olduğu hamburger, sosisli sandviç ve sosis gibi kırmızı ve işlenmiş etlerin yağsız proteinlerle değiştirilmesini istiyor. Bunun yerine balık, tavuk veya hindi gibi yağsız proteinleri öneriyor. Bazen konu lezzetten vazgeçmek değil, daha akıllıca seçimler yapmaktır.

  6. TAM TAHILLARI TERCİH EDİN Rafine edilmiş tahıllar bulmak kolay ve ucuz olabilir, ancak bu kolaylık sağlığınız için hiçbir işe yaramıyor. Bağırsak doktoru, beyaz ekmek ve makarna gibi rafine edilmiş tahılları kinoa, darı veya tam buğday gibi tam tahıllarla değiştirmenizi öneriyor. Tam tahıllar ayrıca bağırsak sağlığını destekleyen ve kanser riskini azaltabilen liflerle doludur. Bu, tüm sağlıklı diyete eklenen basit bir değişikliktir. "Günlük yiyecek seçimleriniz düşündüğünüzden daha önemlidir!" diye vurguluyor.

    TAM TAHILLARI TERCİH EDİN Rafine edilmiş tahıllar bulmak kolay ve ucuz olabilir, ancak bu kolaylık sağlığınız için hiçbir işe yaramıyor. Bağırsak doktoru, beyaz ekmek ve makarna gibi rafine edilmiş tahılları kinoa, darı veya tam buğday gibi tam tahıllarla değiştirmenizi öneriyor. Tam tahıllar ayrıca bağırsak sağlığını destekleyen ve kanser riskini azaltabilen liflerle doludur. Bu, tüm sağlıklı diyete eklenen basit bir değişikliktir. "Günlük yiyecek seçimleriniz düşündüğünüzden daha önemlidir!" diye vurguluyor.

16 Nisan 2025