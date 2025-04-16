Prens 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Dizinin 3. sezon tarihi belli oldu
-
Prens dizisinin 3. sezonu için tarih araştırmaları başladı. 3. sezonunda yeni dijital platform Max üzerinden izleyicileriyle buluşacak olan Prens dizisinin yeni sezon tarihi duyuruldu. İşte ayrıntılar...
-
PRENS 3. SEZON NE ZAMAN? Prens dizisinin 3. sezon tarihi duyuruldu. Prens dizisinin 3. sezonu 9 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanacak. Dizinin yeni sezon bölümleri Max dijital platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.
-
PRENS 3. SEZONDA NE OLACAK? Prens dizisinin yeni sezonunda ?Kadınlar Çağı? başlayacak. Entrikalar, mizah ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bu sezon, Bongomia Krallığı'nda kadınların yönetime ağırlık vereceği yeni bir dönemi konu alacak. Prens?in maceraları da sürecek.
-
PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU? Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.