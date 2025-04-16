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Gamze Özçelik'ten Umut Yeşerten Hamle:

Gazze'de ekmek fırını açtı!

  1. Aylardır açlık ve susuzlukla mücadele eden Gazzelilere yardım eli uzatan Gamze Özçelik, son hareketiyle alkış topladı. Yaptığı sayısız iyilikle 7'den 70'e herkesin takdirini toplayan Özçelik, sivillere umut olmak için kurduğu fırınla her gün Gazze'deki insanlara taze ekmek dağıtıyor.

    Aylardır açlık ve susuzlukla mücadele eden Gazzelilere yardım eli uzatan Gamze Özçelik, son hareketiyle alkış topladı. Yaptığı sayısız iyilikle 7'den 70'e herkesin takdirini toplayan Özçelik, sivillere umut olmak için kurduğu fırınla her gün Gazze'deki insanlara taze ekmek dağıtıyor.

  2. "Arka Sokaklar" dizisinde oynadığı "Zeynep" karakteriyle ekranların sevilen ismi haline gelen Gamze Özçelik, yıllar önce aldığı radikal kararla oyunculuk kariyerini noktalamış ve kendisine bambaşka bir hayat inşa etmişti.

    "Arka Sokaklar" dizisinde oynadığı "Zeynep" karakteriyle ekranların sevilen ismi haline gelen Gamze Özçelik, yıllar önce aldığı radikal kararla oyunculuk kariyerini noktalamış ve kendisine bambaşka bir hayat inşa etmişti.

  3. Şöhretin getirdiği konforu bir kenara bırakarak kendisini maneviyata ve yardıma ihtiyacı olan insanlara adayan Özçelik, yıllardır dünyanın dört bir yanında binlerce kişiye yardım eli uzatıyor.

    Şöhretin getirdiği konforu bir kenara bırakarak kendisini maneviyata ve yardıma ihtiyacı olan insanlara adayan Özçelik, yıllardır dünyanın dört bir yanında binlerce kişiye yardım eli uzatıyor.

  4. Özellikle tüm dünyanın kanayan yarası haline gelen Gazze'de yaşananlara karşı her zaman güçlü bir ses olan Özçelik, son hareketiyle yüreklere dokundu.

    Özellikle tüm dünyanın kanayan yarası haline gelen Gazze'de yaşananlara karşı her zaman güçlü bir ses olan Özçelik, son hareketiyle yüreklere dokundu.

  5. GAZZE'DE EKMEK FIRINI AÇTI Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'de yaşanan açlık ve susuzluk mücadelesine sessiz kalmayan Özçelik, bölgede ekmek fırını açtı.

    GAZZE'DE EKMEK FIRINI AÇTI Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'de yaşanan açlık ve susuzluk mücadelesine sessiz kalmayan Özçelik, bölgede ekmek fırını açtı.

  6. "GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE TAZE EKMEK DAĞITIYORUZ" Zulüm altında, zor şartlarda üretime devam ettiklerini dile getiren Özçelik, "Bölgede açtığımız ekmek fırınıyla Gazze'deki kardeşlerimize taze ekmek dağıtıyoruz" diye konuştu.

    "GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE TAZE EKMEK DAĞITIYORUZ" Zulüm altında, zor şartlarda üretime devam ettiklerini dile getiren Özçelik, "Bölgede açtığımız ekmek fırınıyla Gazze'deki kardeşlerimize taze ekmek dağıtıyoruz" diye konuştu.

  7. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, takipçilerinden sayısız 'Helal olsun Allah yardımlarını kabul etsin' şeklinde yorumlar aldı.

    O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, takipçilerinden sayısız 'Helal olsun Allah yardımlarını kabul etsin' şeklinde yorumlar aldı.

16 Nisan 2025