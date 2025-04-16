Gamze Özçelik'ten Umut Yeşerten Hamle:

Aylardır açlık ve susuzlukla mücadele eden Gazzelilere yardım eli uzatan Gamze Özçelik, son hareketiyle alkış topladı. Yaptığı sayısız iyilikle 7'den 70'e herkesin takdirini toplayan Özçelik, sivillere umut olmak için kurduğu fırınla her gün Gazze'deki insanlara taze ekmek dağıtıyor.