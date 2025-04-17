Ölüm Hariç Her Derde Deva Olarak Biliniyor

ZERDEÇAL VE ZENCEFİLDEN DAHA MI ETKİLİ? Zerdeçal ve zencefil, özellikle eklem ağrısı, sindirim sorunları ve soğuk algınlığı semptomları söz konusu olduğunda iyileştirici güçleri ile zaten yaygın olarak kullanılıyor. Ancak yeni yapılan araştırmalar, çörek otunun bazı yönlerden daha etkili olabileceğini gösteriyor. 2021'de yapılan bir çalışma, çörek otu özütünün zerdeçal ve zencefilden daha güçlü bir şekilde iltihap azalttığını ortaya koydu. Çörek otu, vücutta daha derinlere inerek etkilerini uzun süre sürdürebiliyor. Bu, zerdeçal veya zencefilden vazgeçmek gerektiği anlamına gelmez. Ancak, çörek otunun bu besinlere eklenmesi, iltihap önleyici faydaları bir üst seviyeye taşıyabilir.