Yanlış Demlemek Kansere Davetiye Çıkarıyor

Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi: Çok üzgünüm ve pişmanım
Kemalpaşa Belediyesine 'Gülşen' Operasyonu: 1'i Başkan Yardımcısı 5 Gözaltı
Kemalpaşa Belediyesine 'Gülşen' Operasyonu: 1'i Başkan Yardımcısı 5 Gözaltı
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Orman İhalelerinde Yolsuzluk İddiası: 7 Kamu Görevlisi Gözaltında
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Bakan Tunç: Yargımız Her Zamankinden Daha Bağımsız ve Tarafsız
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 602 Gözaltı
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
TCMB'den Yeni Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Yayını
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Yabancılara Konut Satışı Son 8 Yılın En Düşük Seviyesinde
Yabancılara Konut Satışı Son 8 Yılın En Düşük Seviyesinde
MB'nin 'faiz artışı' kararına uzmanlar ne dedi?
MB'nin 'faiz artışı' kararına uzmanlar ne dedi?
Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız
Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı İçin Belgeler Erişime Açıldı
Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı İçin Belgeler Erişime Açıldı
Merkez Bankası Faizleri Yükseltti
Merkez Bankası Faizleri Yükseltti
Bahçeli: Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir
Bahçeli: Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir
Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
MSB'den Yunanistan'ın Deniz Planlamasına Eleştiri
MSB'den Yunanistan'ın Deniz Planlamasına Eleştiri
MEB 'Ailem' Dizisi İçin Öğretmenlerin Önerilerini Alacak
MEB 'Ailem' Dizisi İçin Öğretmenlerin Önerilerini Alacak
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Olumlu Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Olumlu Açıklama
Adalet Bakanı ve DEM Parti Görüşmesi Ertelendi
Adalet Bakanı ve DEM Parti Görüşmesi Ertelendi
Lahmacunda Eşek Eti, Acukada Kanserojen Boya Çıktı
Lahmacunda Eşek Eti, Acukada Kanserojen Boya Çıktı
Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor

Yanlış Demlemek Kansere Davetiye Çıkarıyor

Çay demlerken sakın bunu yapmayın!

  1. Ülkemizde yaz kış vazgeçilmez olan içeceklerin başında olan çayı demlerken yapılan hatalar hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar çayı yanlış şekilde demlenin sağlık sorunlarına neden olacağına dikkat çekerken çayı doğru demlemek için dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor. İşte bilmeniz gerekenler...

    Ülkemizde yaz kış vazgeçilmez olan içeceklerin başında olan çayı demlerken yapılan hatalar hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar çayı yanlış şekilde demlenin sağlık sorunlarına neden olacağına dikkat çekerken çayı doğru demlemek için dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor. İşte bilmeniz gerekenler...

  2. Ülkemizde en çok tüketilen geleneksel Türk çayı yanlış demlendiğinde adeta zehir saçıyor. Yapılan araştırmalar sonrası bağışıklığı güçlendirici ve kalp sağlığını desteklediği bilinen çayın yanlış demlendiği takdirde kansere bile davetiye çıkarttığı ortaya çıktı.

    Ülkemizde en çok tüketilen geleneksel Türk çayı yanlış demlendiğinde adeta zehir saçıyor. Yapılan araştırmalar sonrası bağışıklığı güçlendirici ve kalp sağlığını desteklediği bilinen çayın yanlış demlendiği takdirde kansere bile davetiye çıkarttığı ortaya çıktı.

  3. Sabah kahvaltısında, beş çayına günün her saati tüketilen çayı demlerken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunuyor.

    Sabah kahvaltısında, beş çayına günün her saati tüketilen çayı demlerken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunuyor.

  4. YANLIŞ ÇAY DEMLEMENİN ZARARLARI Çay ile ilgili en çok yapılan hatalardan biri demlenen çayı ocakta saatlerce bekletmek. Bu durum hem çayınızın daha acımasına, tadının bozulmasına hem de sağlığınızın bozulmasına neden oluyor.

    YANLIŞ ÇAY DEMLEMENİN ZARARLARI Çay ile ilgili en çok yapılan hatalardan biri demlenen çayı ocakta saatlerce bekletmek. Bu durum hem çayınızın daha acımasına, tadının bozulmasına hem de sağlığınızın bozulmasına neden oluyor.

  5. KANSERE DAVETİYE ÇIKARIYOR Çayı yanlış demlediğinizde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara neden olabilir. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

    KANSERE DAVETİYE ÇIKARIYOR Çayı yanlış demlediğinizde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara neden olabilir. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

  6. Uzmanlar, çayı demledikten sonra ocak üzerinden alıp öyle tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

    Uzmanlar, çayı demledikten sonra ocak üzerinden alıp öyle tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

  7. ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ İnternette birçok farklı şekilde çay demleme yöntemi sunulsa da uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.

    ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ İnternette birçok farklı şekilde çay demleme yöntemi sunulsa da uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.

  8. Çay demlerken en çok yapılan hatalardan biri çayın hemen üstüne kaynayan suyu dökmektir. Hemen çayın üstüne dökülen kaynamış su çayı direk haşlayarak daha lezzetsiz olmasına neden olur. Bu nedenle önce çaydanlığın alt kısmına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.

    Çay demlerken en çok yapılan hatalardan biri çayın hemen üstüne kaynayan suyu dökmektir. Hemen çayın üstüne dökülen kaynamış su çayı direk haşlayarak daha lezzetsiz olmasına neden olur. Bu nedenle önce çaydanlığın alt kısmına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.

  9. Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı (kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün. Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir. Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.

    Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı (kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün. Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir. Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.

  10. ÇAY DEMLERKEN BU PÜF NOKTAYA DİKKAT Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.

    ÇAY DEMLERKEN BU PÜF NOKTAYA DİKKAT Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.

17 Nisan 2025