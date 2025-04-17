Mesut Özil Gazze İçin Milyonlara Seslendi
Sivillerin üzerine bomba atmak savunma değil!
-
Tüm dünyanın yakından tanıdığı eski futbol yıldızı Mesut Özil, Gazze'de yaşanan insanlık dışı drama sessiz kalmadı. Yardımsever kişiliği ve sosyal sorumluluk projelerine hassas yaklaşımıyla da sık sık adından söz ettiren Özil, "Çocukların, sivillerin üzerine bomba atmak savunma değil! Uykusunda öldürülen insanlar hedef olamaz. Gazze'de yaşananlar vahşet." dedi.
-
7 Ekim 2023'ten bu yana adeta insanlık dışı bir vahşete sahne olan Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın kanayan yarası haline geldi.
-
İsrail'in hedefinde olan binlerce masum sivil, saldırılar, açlık ve susuzluk nedeniyle can verdi.
-
Tarihe kara bir leke olarak geçecek bu katliamlara karşı dünyanın dört bir yanından tepki sesleri yükseliyor.
-
Bu isimlerden biri olan eski futbol yıldızı Mesut Özil, son açıklamalarıyla gündeme geldi. "Real Madrid" ve "Arsenal" gibi dünyaca ünlü futbol kulüplerinde forma giyen ve sayısız başarıyla adından söz ettiren Özil, Gazze için milyonlara seslendi.
-
"BU ZULMÜ KABUL ETMİYORUZ" "Çocukların, sivillerin üzerine bomba atmak savunma değil!" diyerek isyan eden Özil, şöyle konuştu: "Uykusunda öldürülen insanlar hedef olamaz. Gazze'de yaşananlar vahşet. Sayısız can gitti, onlarca yaralı, kayıplar...
-
Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu sessizliğe razı değiliz. Filistin halkı yalnız değildir."