Aşure Günü Ne Zaman Başlıyor?
2025 Muharrem ayı tarihi
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Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için az bir süre kaldı. Öte yandan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü'nün bu yıl ne zaman olduğu ve hangi tarihe denk geleceği çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, bu yılın Muharrem ayı birinci gün tarihi...
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2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN? Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.
18 Nisan 2025