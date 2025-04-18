Aşure Günü Ne Zaman Başlıyor?

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için az bir süre kaldı. Öte yandan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü'nün bu yıl ne zaman olduğu ve hangi tarihe denk geleceği çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, bu yılın Muharrem ayı birinci gün tarihi...