Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlayacak, Kaç Gün Olacak?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU? Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarla bayram tatilleri 9 güne çıkabiliyor. 2025 Ramazan Bayramı'nda alınan kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı. Bu yıl Kurban Bayramı tatiline yönelik de benzer bir gelişme olacağı yönünde henüz bilgi yok. Kurban Bayramı tatili cuma gününe denk geliyor ve pazartesi günü sona eriyor. 10-13 Haziran tarihlerinde 4 iş günü olması nedeniyle bu yıl bayram tatilinin yalnızca 4 gün olacağı öngörülüyor.