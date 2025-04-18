Ayrılık Sonrası Soluğu İbiza'da Aldı
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ile rol arkadaşı Pamir Pekin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.
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Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla gündemde. SET AŞKI GERÇEK OLDU 42 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yle birlikte fotoğraflarını paylaştı. Oyuncu çift, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etmiş oldu.
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Nesrin Cavadzade daha sonra sevgilisi Pamir Pekin ile setten fotoğrafını paylaşmıştı. Rol gereği gelinlik ve damatlık giyen ikiliden Cavadzade, "Bizden olmaz' dedikten sonra ikizler-aslan ilişkisi..." ifadelerini kullandı.
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AYRILDILAR Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in beraberliği 2 ay sürdü. Cavadzade?nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi ve ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmamasının ayrılık nedenleri arasında yer aldığı iddia edildi. Cavadzade?nin yakın bir zamanda Pamir Pekin?i takipten çıkması da dikkat çekti.
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Cavadzade, soluğu İspanya'nın ünlü tatil beldesi İbiza'da aldı.
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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaştı.
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Cavadzade'nin pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.