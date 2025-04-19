Duygusal Olarak Dayanıklı İnsanların 3 Ortak Özelliği

Dr. Hone, TedX konuşmasında dayanıklı insanların üç önemli sırrını şu şekilde sıraladı:

1. Acı, hayatın bir parçasıdır

Dayanıklı insanlar, acının insan varoluşunun bir parçası olduğunu kabul ederler. Zor zamanlarda "Neden ben?" demek yerine "Neden ben olmayayım?" sorusunu sorarlar. Herkesin hayatında kötü şeyler olabilir ancak bu durum, insanı ya batırır ya da yüzdürür.