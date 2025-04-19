Kombi Ne Zaman Kapatılmalı?
Bahar aylarının tartışmalı sorusu, işte kesin tarih
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Ankete göre, dış hava sıcaklığı kalıcı olarak 15°C veya üzerine çıktığında, ısıtma sisteminin kapatılması en ideal seçenek. Uzmanlar kombiyi kapatmayı düşünmek için bu sıcaklığın ?ideal zaman? olduğunu söylüyor. İngiltere?de hava durumu verileri, nisan başında birçok bölgede ortalama sıcaklıkların 14°C?yi geçtiğini gösteriyor. Genellikle nisan ortası veya sonuna doğru 15°C civarına ulaşılıyor. Bu noktada, özellikle iyi yalıtılmış evler için sürekli ısıtma artık gerekli olmuyor,? ifadelerini kullandı.
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Araştırma kapsamında katılımcılara her bahar kombilerini ne zaman ve neden kapattıkları soruldu. Çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı: Ankete katılanların yüzde 16?sı, kombi tartışmasının evdeki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtti. Ayrıca, kombiyi kapatma kararının çoğunlukla erkeklerden geldiği görülürken, İngilizlerin yaklaşık yarısı, partnerlerinden gizli olarak kombiyi tekrar açtıklarını itiraf etti. Araştırmacılar bu kişileri ?gizli kombiciler? olarak tanımlıyor.
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ÜŞÜMEDEN TASARRUF ETMEK MÜMKÜN Kombiyi kapatmanın mutlaka üşümek anlamına gelmediği elirtiliyor. Programlanabilir termostatlar sayesinde sıcaklıklar otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Ayrıca iyi bir yalıtım ve hava akımlarının kesilmesi, iç mekan konforunun korunmasına yardımcı oluyor. Çocuklu, yaşlı veya sağlık açısından risk grubundaki bireylerin bulunduğu evler için kademeli geçiş öneriliyor: ?Günde 1°C sıcaklık düşürmek veya günlük ısıtma süresini 30-60 dakika kısaltmak daha yumuşak bir geçiş sağlar.?
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KŞAM SOĞUKLARINA DİKKAT Her ne kadar gündüzleri sıcaklık artıyor olsa da, akşam saatlerinde havaların serin olabilir termostatların bu geçişleri otomatik olarak algılayacak şekilde ayarlanabilir. Ona göre, 12-13°C aralığı, kombinin otomatik olarak devreye girmesi için iyi bir eşik.
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Bu çalışma, yakın zamanda yapılan bir başka anketle de örtüşüyor. 2.000 kişinin katıldığı ankette, ev içi ideal sıcaklık ortalama 19,5°C olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü ise daha temkinli davranarak ev içi sıcaklık için 18°C değerini öneriyor.