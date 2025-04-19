Kırkikindi Yağışları Nedir, Ne Zaman Görülür?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde kırkikindi yağışlarının etkili olması bekleniyor.
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Kırkikindi, Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında kırkikindi yağışları denmiştir. Lakin, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu konveksiyonel yağışların dönem aralıkları sinoptik koşullara göre yıldan yıla fark edebilmektedir.
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KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN? İstanbul'da önümüzdeki hafta için hava tahminlerine göre, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir.
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Bu durum, kırkikindi yağışlarının etkili olabileceğini göstermektedir.
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KIRKİKİNDİ İSMİ NEREDEN GELİYOR? İstanbul'da önümüzdeki hafta için hava tahminlerine göre, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu durum, kırkikindi yağışlarının etkili olabileceğini göstermektedir.