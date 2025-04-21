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Çölün Ortasında Cehennem Kapısı

Tanrıların öfkesi olduğuna inanılıyor

  1. Çökme sonucu yerin altından çıkan metan gazının havaya karışması sonucu, mühendisler güvenlik gerekçesiyle bu gazı ateşe verdi. Her ne kadar ateşin sönmesi beklenmiş olsa da, krater yaklaşık 55 yıldır hiç sönmeden yanmaya devam ediyor.

    Çökme sonucu yerin altından çıkan metan gazının havaya karışması sonucu, mühendisler güvenlik gerekçesiyle bu gazı ateşe verdi. Her ne kadar ateşin sönmesi beklenmiş olsa da, krater yaklaşık 55 yıldır hiç sönmeden yanmaya devam ediyor.

  2. Bununla birlikte, Türkmenistan hükümeti, bölgenin turizme açılmasına pek sıcak bakmıyor. Yine de her yıl yüzlerce macera tutkununun yolu, Darvaza Krateri?ne düşüyor. Başkent Aşkabat?a 240 kilometre uzaklıkta olan bu ilginç doğa harikası, ziyaretçilerine çölün ortasında büyüleyici bir deneyim fırsatı sunuyor.

    Bununla birlikte, Türkmenistan hükümeti, bölgenin turizme açılmasına pek sıcak bakmıyor. Yine de her yıl yüzlerce macera tutkununun yolu, Darvaza Krateri?ne düşüyor. Başkent Aşkabat?a 240 kilometre uzaklıkta olan bu ilginç doğa harikası, ziyaretçilerine çölün ortasında büyüleyici bir deneyim fırsatı sunuyor.

  3. Kraterin sürekli yanması, metan gazının salınımı nedeniyle bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak kraterin doğrudan çevresel zararları hakkında kesin veriler bulunmuyor.

    Kraterin sürekli yanması, metan gazının salınımı nedeniyle bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak kraterin doğrudan çevresel zararları hakkında kesin veriler bulunmuyor.

  4. Dünyanın en ürkütücü yerlerinden biri olan Darvaza Krateri hakkında pek çok ilginç efsane bulunuyor. Bazı yerel inanışlara göre, bu patlama tanrıların öfkesinin bir sonucu olarak görülüyor. İnsanların doğaya müdahale etmesinin, Tanrıları kızdırdığına inanılıyor.

    Dünyanın en ürkütücü yerlerinden biri olan Darvaza Krateri hakkında pek çok ilginç efsane bulunuyor. Bazı yerel inanışlara göre, bu patlama tanrıların öfkesinin bir sonucu olarak görülüyor. İnsanların doğaya müdahale etmesinin, Tanrıları kızdırdığına inanılıyor.

  5. Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, 2022 yılında katıldığı bir forumda, bu ilginç jeolojik yapının Türkmen bilim adamları tarafından incelendiğini ifade etmişti. Derveze bölgesinde çok miktarda doğal gazın yandığını ve bunun çevreye zarar verdiğini belirten Pirniyazov, kraterin kapanması için yurt dışından teklifler aldığını ileri sürdü.

    Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, 2022 yılında katıldığı bir forumda, bu ilginç jeolojik yapının Türkmen bilim adamları tarafından incelendiğini ifade etmişti. Derveze bölgesinde çok miktarda doğal gazın yandığını ve bunun çevreye zarar verdiğini belirten Pirniyazov, kraterin kapanması için yurt dışından teklifler aldığını ileri sürdü.

  6. Ancak bu dev çukurun kapatılması, halk arasında bazı batıl endişeler yaratıyor. Çukura yakın bölgelerde yaşayanlar, kraterin ateşinin sönmesinin, kötü olayların başlangıcı olabileceğine inanıyor.

    Ancak bu dev çukurun kapatılması, halk arasında bazı batıl endişeler yaratıyor. Çukura yakın bölgelerde yaşayanlar, kraterin ateşinin sönmesinin, kötü olayların başlangıcı olabileceğine inanıyor.

  7. Doğanın gücünü ve insan merakını simgeleyen krater, her şeye rağmen tüm ihtişamı ve tüyler ürpertici görüntüsüyle varlığını korumaya devam ediyor.

    Doğanın gücünü ve insan merakını simgeleyen krater, her şeye rağmen tüm ihtişamı ve tüyler ürpertici görüntüsüyle varlığını korumaya devam ediyor.

21 Nisan 2025