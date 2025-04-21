Çölün Ortasında Cehennem Kapısı

Dünyanın en ürkütücü yerlerinden biri olan Darvaza Krateri hakkında pek çok ilginç efsane bulunuyor. Bazı yerel inanışlara göre, bu patlama tanrıların öfkesinin bir sonucu olarak görülüyor. İnsanların doğaya müdahale etmesinin, Tanrıları kızdırdığına inanılıyor.