Squid Game 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Netflix tarih verdi
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2021'de yayınlanan 1. sezonuyla küresel çapta büyük bir başarı yakalayan Güney Kore yapımı Squid Game, son zamanlarda 3. sezonuyla gündemde. Geçtiğimiz aylarda 2. sezon bölümlerinin de yayınlanması ile dizinin sevenleri 3. sezona odaklandı. İşte, Squid Game 3. sezon hakkında bilgiler...
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SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK? Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.
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SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA Squid Game?i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.