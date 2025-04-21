Whatsapp'tan Yeni Özellik
Mesaj iletirken iki kez düşünün
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WhatsApp'ta uzun yıllardır mesajın iletim durumunu belirtmek için üç farklı simge kullanılıyordu: Tek gri tik, mesajın karşı tarafa gönderildiğini; çift gri tik, mesajın alıcıya ulaştığını; çift mavi tik ise mesajın okunduğunu gösteriyordu. Whatsapp'ın yeni özelliği sayesinde bu durumu daha ayrıntılı bir şekilde takip etmek mümkün.
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Eğer bir mesaj, alıcı dışında başka bir kişi tarafından da okunursa, üçüncü bir mavi tik özelliği devreye giriyor. Böylelikle kullanıcılar, mesajlarının ulaştığı kişi sayısı hakkında daha detaylı bilgiye sahip oluyor.
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Bu özellik, ?Ayarlar? menüsündeki ?Gizlilik? sekmesinde ?Gelişmiş okundu bilgisi? seçeneğiyle kullanıma hazır hale getirilebiliyor.
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Yetkililer, söz konusu özelliğin zamanla tüm kullanıcılarda aktif hale gelebileceğini açıkladı. Bu noktada, cihazda WhatsApp'ın son sürümünün yüklü olması şart.