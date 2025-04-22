Yürüyüş Şekliniz Ani Kalp Ölümü Riskine Sokabilir
Saatte 6 kilometre hızla yürüyen kişilerin, "sessiz katil" olarak bilinen atriyal fibrilasyon gibi kalp anormallikleri yaşama riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını öne sürüyor.
-
420 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, hızlı yürüyüşün özellikle 60 yaş altı, sağlıklı kilodaki ve daha önce sağlık problemi yaşamamış kadınlar için önemli faydalar sunduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, fiziksel aktivitenin kalp rahatsızlıklarının önlenmesinde ne kadar kritik bir rol oynadığını gösteriyor.
-
Son yıllarda dünya çapında atriyal fibrilasyon vakalarının sayısı iki katına çıkarken, bu hastalığın dünya genelinde 60 milyondan fazla vakası olduğu belirtiliyor. Kalp yetmezliği, felç ve ani kalp ölümü gibi daha ciddi sorunlara yol açabilen atriyal fibrilasyon, zamanında müdahale edilmezse hayatı tehdit edebiliyor.
-
YÜRÜYÜŞ HIZI VE KALP SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ Araştırmaya katılan kişilerin büyük bir kısmı, ortalama bir yürüyüş hızına sahipken, bir kısmı hızlı bir tempoda yürüdüklerini, küçük bir oran ise yavaş bir hızda yürüdüklerini belirtti. Yavaş tempoda yürüyenler, saatte 3 milden az bir hızla hareket ediyor, hızlı yürüyenler ise saatte 4 milin üzerinde bir hızla adım atıyorlardı. Çalışma, hızlı yürüyenlerin kalp sağlığına katkı sağlayan önemli bir etken olduğunu ortaya koyuyor.
-
YAVAŞ YÜRÜYÜŞ BİLE FARK YARATIYOR Kalp ritmi bozuklukları ve atriyal fibrilasyon gibi hastalıklar üzerine yapılan analizde, ortalama yürüyüş hızına sahip kişilerin kalp ritmi bozuklukları riskini %35 oranında azalttığı, hızlı yürüyenlerin ise bu riskleri %43 oranında düşürdüğü bulundu. Araştırmacılar, bu bulguların düzenli fiziksel aktivitenin, kalp sağlığını korumadaki önemini vurguladığını belirtiyor. Fiziksel hareketsizliğin, kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirildiği uzun zamandır biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin hareketsizlik nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Özellikle masa başında geçirilen uzun saatler, hareketsiz yaşam tarzının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Bu durum, İngiltere'de her yıl binlerce ölümle sonuçlanıyor
-
HAREKTSİZ YAŞAM KALP SAĞLINI DESTEKLİYOR Son yıllarda, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan erken ölümlerin sayısının artış gösterdiği kaydediliyor. Özellikle, genç yaşta kalp krizi geçirenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Sağlık uzmanları, sigara içmenin azalması ve cerrahi müdahalelerdeki ilerlemelere rağmen, kalp sağlığına ilişkin risklerin hala ciddi olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, kalp krizi ve felç vakalarındaki artışa, ambulans müdahale sürelerindeki gecikmeler ve testler için bekleme sürelerinin uzaması da etki ediyor.
-
Bu araştırmalar, yürüyüş hızının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seriyor. Düzenli yürüyüş, sadece fiziksel sağlık için değil, aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltmak için de önemli bir yaşam tarzı değişikliği olabilir. Uzmanlar, herkesin günlük yaşamına bu basit ama etkili hareketi dahil etmesi gerektiğini savunuyor.