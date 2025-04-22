Hande Erçel Hikayesini Yazdı

Hikayesini Hande Erçel'in yazdığı, yayın tarihi henüz netleşmeyen projeyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak.

Filmin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz haftalarda sete çıkan İki Dünya Bir Dilek filminden ilk kareler yayınlandı.

Senaryosunu Elçin Muslu'nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu "İki Dünya Bir Dilek" filminde Hande Erçel ve Metin Akdülger bir araya geldi.

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