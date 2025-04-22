Hande Erçel Hikayesini Yazdı
İki Dünya Bir Dilek filminden ilk kareler
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Senaryosunu Elçin Muslu'nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu "İki Dünya Bir Dilek" filminde Hande Erçel ve Metin Akdülger bir araya geldi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz haftalarda sete çıkan İki Dünya Bir Dilek filminden ilk kareler yayınlandı.
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Filmde Hande Erçel ?Bilge? adlı avukata hayat verirken; Metin Akdülger ise arkeolog "Can" rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
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Filmin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem yer alıyor.
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Hikayesini Hande Erçel'in yazdığı, yayın tarihi henüz netleşmeyen projeyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak.
22 Nisan 2025