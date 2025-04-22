Uzmanı Uyarıyor: Evinize Sessizce Sızan Tehlikeli Bakteri

EVDE TEHLİKE SAÇIYOR E. coli, hayvan ve insan dışkısında doğal olarak bulunan bir bakteri türü. Ancak bazı türleri, kanlı ishale ve ölümcül olabilen hemolitik üremik sendroma (HÜS) neden olabiliyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere?de bazı süpermarketlerde satılan kirli sandviçlerle ilişkilendirilen E. coli salgını, iki kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olmuştu. Diğer araştırmalar, ayakkabıların ayrıca ishale yol açabilen Clostridium difficile ve ağrılı cilt enfeksiyonlarına neden olan stafilokok gibi mikropları da taşıyabildiğini gösteriyor.