Çalışan Annelere Müjde!

MEVCUT DOĞUM İZNİ SÜRELERİ Türkiye'de annelere tanınan doğum izni süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. Doğum öncesi izin: 8 hafta (hamilelik süresinin 40 hafta olduğu kabul edildiğinde, genellikle gebeliğin 32. haftasından itibaren başlar). Doğum sonrası izin: 8 hafta. Toplam ücretli doğum izni: 16 hafta. İkiz veya üçüz gibi çoğul gebeliklerde, doğum öncesi izin süresi her bir çocuk için 2 hafta artırılır; ikiz doğumda doğum öncesi izin 10 hafta, toplamda ise en az 18 hafta olur.