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Çalışan Annelere Müjde!

Doğum izni bir yıla çıkıyor

  1. 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi ve Türkiye'de doğum oranlarının önceki yıllara göre düşüş göstermesi nedeniyle çalışan annelerin doğum izinlerinin düzenlemesi için taslak bir çalışma hazırlandı.

    2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi ve Türkiye'de doğum oranlarının önceki yıllara göre düşüş göstermesi nedeniyle çalışan annelerin doğum izinlerinin düzenlemesi için taslak bir çalışma hazırlandı.

  2. DOĞUM İZNİ YENİDEN GÜNDEMDE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ardından hız kazanan mevzuat çalışmaları kapsamında, çalışan anneler için doğum izni sürelerinin yeniden güncellenmesi planlanıyor.

    DOĞUM İZNİ YENİDEN GÜNDEMDE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ardından hız kazanan mevzuat çalışmaları kapsamında, çalışan anneler için doğum izni sürelerinin yeniden güncellenmesi planlanıyor.

  3. Geçtiğimiz günlerde üniversitede çalışan ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) müdahale etti.

    Geçtiğimiz günlerde üniversitede çalışan ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) müdahale etti.

  4. CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ Konunun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler&#8203; Genel Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine ise doğum sonrası yarım zamanlı çalışma düzenlemesinde Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğu bildirildi ve "konuya ilişkin yeni mev&#8203;zuat çalışmalarına devam edilmektedir" şeklinde açıklama yapıldı.

    CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ Konunun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler​ Genel Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine ise doğum sonrası yarım zamanlı çalışma düzenlemesinde Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğu bildirildi ve "konuya ilişkin yeni mev​zuat çalışmalarına devam edilmektedir" şeklinde açıklama yapıldı.

  5. MEVCUT DOĞUM İZNİ SÜRELERİ Türkiye'de annelere tanınan doğum izni süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. Doğum öncesi izin: 8 hafta (hamilelik süresinin 40 hafta olduğu kabul edildiğinde, genellikle gebeliğin 32. haftasından itibaren başlar). Doğum sonrası izin: 8 hafta. Toplam ücretli doğum izni: 16 hafta. İkiz veya üçüz gibi çoğul gebeliklerde, doğum öncesi izin süresi her bir çocuk için 2 hafta artırılır; ikiz doğumda doğum öncesi izin 10 hafta, toplamda ise en az 18 hafta olur.

    MEVCUT DOĞUM İZNİ SÜRELERİ Türkiye'de annelere tanınan doğum izni süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. Doğum öncesi izin: 8 hafta (hamilelik süresinin 40 hafta olduğu kabul edildiğinde, genellikle gebeliğin 32. haftasından itibaren başlar). Doğum sonrası izin: 8 hafta. Toplam ücretli doğum izni: 16 hafta. İkiz veya üçüz gibi çoğul gebeliklerde, doğum öncesi izin süresi her bir çocuk için 2 hafta artırılır; ikiz doğumda doğum öncesi izin 10 hafta, toplamda ise en az 18 hafta olur.

  6. DOĞUM İZNİ SÜRELERİ UZATILIYOR Buna göre, çalışan annelere daha uzun süreli doğum izni verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.

    DOĞUM İZNİ SÜRELERİ UZATILIYOR Buna göre, çalışan annelere daha uzun süreli doğum izni verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.

  7. ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ DESTEĞİ Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.

    ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ DESTEĞİ Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.

22 Nisan 2025