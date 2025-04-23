TOKİ Sosyal Konut Projesi Ne Zaman Başlayacak?
e-Devlet 2025 başvuruları bekleniyor
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TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında yapacağı 250 bin konutta geri sayım başladı. TOKİ?nin üzerinde çalıştığı sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilmesi beklenirken kent merkezi, ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı ön planda olacak. 2025 yılının Şubat ayında 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. İşte, 2025 TOKİ sosyal konut başvurularında son bilgiler...
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TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı. TOKİ'nin konuya dair önümüzdeki aylarda açıklama yapması bekleniyor.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.