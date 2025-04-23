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Bu Yılın Son Kandili Ne Zaman?

2025 Mevlid Kandili tarihi

  1. Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanan Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır ihya ediliyor. Hazreti Muhammed'in dünyayı gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili'nin bu yılki tarihi araştırılıyor. İşte, 2025 Mevlid Kandili tarihi...

    Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanan Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır ihya ediliyor. Hazreti Muhammed'in dünyayı gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili'nin bu yılki tarihi araştırılıyor. İşte, 2025 Mevlid Kandili tarihi...

  2. 2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

    2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

  3. MEVLİD KANDİLİ HAKKINDA Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı. Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

    MEVLİD KANDİLİ HAKKINDA Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı. Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

23 Nisan 2025