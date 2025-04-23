Avrupa'nın En Yüksek Gökdeleni

Görünüşte oldukça yüksek olan bu bina, aslında büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. Tepedeki 117 metrelik kısım, yalnızca yüksekliği artırmak amacıyla yapılmış ve bu durum, bazı çevreler tarafından gösteriş yüksekliği (vanity height) olarak adlandırılıyor. Aynı durum, 828 metrelik Burj Khalifa için de geçerli. Binanın 200 metresi tamamen estetik amaçlarla eklenmiş.