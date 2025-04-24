Beyninizi Mahveden 5 Alışkanlık
Sabahları herkes yapıyor
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UYANIR UYANMAZ TELEFONA BAKMAK Sabah uyandığınızda beyninizin uyanmak için biraz temiz havaya, yüzünüze bir miktar soğuk su çarpmaya ve bol güneş ışığına ihtiyacı vardır, telefon ekranına değil.
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Uyandığınızda önemli mesajları kontrol etmeniz sorun değil, ancak bundan sonra telefonunuzu yalnız bırakın. Bunun yerine enerjinizi daha üretken bir şey yapmaya harcayın, örneğin hızlı bir yürüyüş, meditasyon veya hatta biraz yoga. Sadece beyninizi bu kadar çok duyusal gürültüyle tıkamayın.
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ÇOK SIK ABUR CUBUR YEMEK Ne kadar gurme olursanız olun, midenize çöp kutusu gibi davranmaktan kaçının. İyi yemeklerin tadını çıkarmak tamamen normal olsa da, ne kadar çok severseniz sevin, bunun abur cubur şeklinde olması gerekmez. Hala canınız çekiyorsa, ayda bir veya iki kereden fazla yemeyin ve geri kalan zamanlarda taze, mevsimlik ve lezzetli yiyeceklerin tadını çıkarın.
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OKUMAMAK Daha önce açıklandığı gibi, beynimiz de tıpkı vücudumuz gibi egzersize ihtiyaç duyar. Bunun için onu hem yiyecek hem de bilgelikle beslemek önemlidir. Hem kurgu hem de kurgu olmayan kitaplar okumak, beyni daha fazla düşünmeye, daha fazla öğrenmeye ve daha fazla dahil olmaya teşvik eder. Okuma alışkanlığınız yoksa, hemen bir tane edinin. Her gün herhangi bir kitaptan beş sayfa okuyarak başlayın ve sonra yavaş yavaş ilerleyin.
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EGZERSİZ YAPMAMAK Egzersiz yapmamak sonunda sizi etkileyecektir, buna şüphe yok. Uzmanlar ne kadar erken başlarsanız o kadar uzun yaşayacağınızı söylüyor. Bunun için egzersizi programınızın bir parçası haline getirmek önemlidir, zamanınız elverdiğince yaptığınız bir şey değil. Sevdiğiniz herhangi bir şeyle başlayın -amaç o tembel kasları hareket ettirmektir. İlerledikçe direnci artırın ve ilerledikçe güç antrenmanlarını ekleyin. Her gün sadece 30 dakika sizi harekete geçirmek için yeterlidir.
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BECERİLERİ GELİŞTİRMEMEK Fazladan bir gelir kaynağınız olmadan düzenli işinize bağlı kalmak beyniniz için felaket olabilir. Evet, bu doğru. Düzenli öğrenme, beceri geliştirme ve yol boyunca kilometre taşlarına ulaşma, nöroplastisiteyi (beynin yaşam boyunca yeni sinirsel bağlantılar oluşturarak kendini yeniden organize etme yeteneği) oluşturabilir.
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Bunu yapmak için, yeni bir şey öğrenmek için günde 60 dakika ayırın. Bu da hayatta daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur, bu da beyninizi mutlu ve stresi uzak tutar!