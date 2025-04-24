Demet Akalın'a Romantik Doğum Günü Kutlaması

Akalın, geçtiğimiz günlerde Okan Kurt'un doğum gününü "Hayatımın anlamı, iyi ki doğdun Rabbim bizi ayırana kadar seni sevmeye devam edeceğim miniğim." notuyla kutlamıştı. Akalın'ın bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Okan Kurt ise ünlü şarkıcıya "Canım aşkım, seni seviyorum" diye seslendi.