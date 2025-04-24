Demet Akalın'a Romantik Doğum Günü Kutlaması
Ünlü şarkıcı Demet Akalın bugün 53. yaşını kutluyor.
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"Çalkala", "Kulüp", "Afedersin", "Bebek" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Demet Akalın bugün 53 yaşına bastı.
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Akalın'ın eşi Okan Kurt, 1972 yılında Gölcük'te dünyaya gelen ünlü şarkıcının doğum gününde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
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Kurt, eşiyle birçok karesini Yıldız Tilbe'nin "Ummadığım Anda" şarkısının sözleri eşliğinde paylaştı.
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"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN RUH EŞİ" Kurt daha sonra Akalın'ın konseri esnasında çekilen fotoğrafa "İlk gün gibi sıkı sıkı tutarım senin ellerini. Doğum günün kutlu olsun ruh eşi." notunu düştü.
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Akalın, geçtiğimiz günlerde Okan Kurt'un doğum gününü "Hayatımın anlamı, iyi ki doğdun Rabbim bizi ayırana kadar seni sevmeye devam edeceğim miniğim." notuyla kutlamıştı. Akalın'ın bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Okan Kurt ise ünlü şarkıcıya "Canım aşkım, seni seviyorum" diye seslendi.
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2012 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt, 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.